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Чемпионат Франции
ПСЖ
15.12.2024 21:45 – FT 3 : 1
Лион
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Франция
16 декабря 2024, 01:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:37
26
0

ПСЖ – Лион – 3:1. Пенальти и офсайд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции

16 декабря 2024, 01:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:37
26
0
ПСЖ – Лион – 3:1. Пенальти и офсайд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «ПСЖ» и «Лион».

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Лига 1. 15 тур. 15 декабря

«ПСЖ» – «Лион» – 3:1

Голы: Дембеле, 8, Витинья, 14, Рамуш, 88 – Микаутадзе, 40

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Лион).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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