15 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «ПСЖ» и «Лион».

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Лига 1. 15 тур. 15 декабря

«ПСЖ» – «Лион» – 3:1

Голы: Дембеле, 8, Витинья, 14, Рамуш, 88 – Микаутадзе, 40

Видеообзор матча: