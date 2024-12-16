Франция16 декабря 2024, 01:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:37
26
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ПСЖ – Лион – 3:1. Пенальти и офсайд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции
16 декабря 2024, 01:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:37
26
0
15 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «ПСЖ» и «Лион».
Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Лига 1. 15 тур. 15 декабря
«ПСЖ» – «Лион» – 3:1
Голы: Дембеле, 8, Витинья, 14, Рамуш, 88 – Микаутадзе, 40
Видеообзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Лион).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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