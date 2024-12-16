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ПСЖ
15.12.2024 21:45 – FT 3 : 1
Лион
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16 декабря 2024, 00:20 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:48
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0

ПСЖ без проблем одолел Лион. Страсбург с Соболем переиграл Гавр

Состоялись матчи 15-го тура Лиги 1

16 декабря 2024, 00:20 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:48
15
0
ПСЖ без проблем одолел Лион. Страсбург с Соболем переиграл Гавр
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 18:00 «Гавр» принимал «Страсбург».

За хозяев голами отметились Хабиб Диарра, Себастьян Нанаси и Андрей Сантос.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь вышел на поле на 60-й минуте. Украинец заработал желтую карточку.

В 21:45 «ПСЖ» дома сыграл против «Лиона».

За хозяев голами отметились Усман Дембеле, Витинья и Гонсало Рамуш, гол Дезире Дуэ в начале второго тайма отменили из-за офсайда. Гости ответили голом Жоржа Микаутадзе.

Лига 1. 15-й тур. 16 декабря

Монпелье – Ницца – 2:2

Голы: Шотар, 22, Сент-Люс, 80 - Лаборд, 17, Буанани, 28

Брест – Нант – 4:1

Голы: Думбия, 24, Шардонне, 27, Сима, 88, 90+3 - Аугусто, 48

Гавр – Страсбург – 0:3

Голы: Диарра, 28, Нанаси, 32, Сантос, 90

Ренн – Анже – 2:0

Голы: Гренбек, 33, Ассиньон, 90+2

ПСЖ – Лион – 3:1

Голы: Дембеле, 8, Витинья, 14, Рамуш, 88 - Микаутадзе, 40

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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