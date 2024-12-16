ПСЖ без проблем одолел Лион. Страсбург с Соболем переиграл Гавр
Состоялись матчи 15-го тура Лиги 1
15 декабря в 18:00 «Гавр» принимал «Страсбург».
За хозяев голами отметились Хабиб Диарра, Себастьян Нанаси и Андрей Сантос.
Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь вышел на поле на 60-й минуте. Украинец заработал желтую карточку.
В 21:45 «ПСЖ» дома сыграл против «Лиона».
За хозяев голами отметились Усман Дембеле, Витинья и Гонсало Рамуш, гол Дезире Дуэ в начале второго тайма отменили из-за офсайда. Гости ответили голом Жоржа Микаутадзе.
Лига 1. 15-й тур. 16 декабря
Монпелье – Ницца – 2:2
Голы: Шотар, 22, Сент-Люс, 80 - Лаборд, 17, Буанани, 28
Брест – Нант – 4:1
Голы: Думбия, 24, Шардонне, 27, Сима, 88, 90+3 - Аугусто, 48
Гавр – Страсбург – 0:3
Голы: Диарра, 28, Нанаси, 32, Сантос, 90
Ренн – Анже – 2:0
Голы: Гренбек, 33, Ассиньон, 90+2
ПСЖ – Лион – 3:1
Голы: Дембеле, 8, Витинья, 14, Рамуш, 88 - Микаутадзе, 40
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