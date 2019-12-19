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ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине

Футболист двумя ногами прыгнул в колено сопернику

  • 19.12.2019 16:12
  • 3418 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине
© Twitter
Неприятный эпизод произошел в матче одной из низших лиг чемпионата Аргентины. Футболист Лукас Торрес из команды SAT (Social Atletico Television) неожиданно двумя ногами прыгнул в колено сопернику и спровоцировал общий махач.
 
Судя по всему, игрок целенаправленно вонзил шипы в ногу оппонента. Конечно же, за товарища заступились одноклубники, и начались рукопашные разборки в стиле ММА. Смотрите видео эпизода.
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 18:39
    0
    Прям как игрок Олимпика которому, как выли крототроли, несправедливо красную показали.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 19.12.2019 17:42
    -3
    PUTINHUILO, 19.12.2019 16:55
    ТАКИМ УЕБ.КАМ надо выдавать запрет на профессию.
    Ну и судить за умышленное нанесение увечий
    Какой запрет на профессию? Это профи? Со стороны кажется, что там у половины игроков лишний вес А по поводу удара - хз что там между ними было до этого или вне поля, это обычная уголовщина...
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    Trollface
      Trollface, 19.12.2019 17:32
    -1
    Такому нужно ноги сломать, чтобы не правильно срослись. А перед этим хорошенько побить лицо всей командой
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 19.12.2019 16:55
    +8
    ТАКИМ УЕБ.КАМ надо выдавать запрет на профессию.
    Ну и судить за умышленное нанесение увечий
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 19.12.2019 16:55
    +8
    ТАКИМ УЕБ.КАМ надо выдавать запрет на профессию.
    Ну и судить за умышленное нанесение увечий
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 18:39
    0
    Прям как игрок Олимпика которому, как выли крототроли, несправедливо красную показали.
    Ссылка
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