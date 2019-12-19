ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине

Неприятный эпизод произошел в матче одной из низших лиг чемпионата Аргентины. Футболист Лукас Торрес из команды SAT (Social Atletico Television) неожиданно двумя ногами прыгнул в колено сопернику и спровоцировал общий махач.
Судя по всему, игрок целенаправленно вонзил шипы в ногу оппонента. Конечно же, за товарища заступились одноклубники, и начались рукопашные разборки в стиле ММА. Смотрите видео эпизода.
How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) December 18, 2019
pic.twitter.com/OYrbB0qPsP
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну и судить за умышленное нанесение увечий
Ну и судить за умышленное нанесение увечий
Ну и судить за умышленное нанесение увечий
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.