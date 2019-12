ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине

Неприятный эпизод произошел в матче одной из низших лиг чемпионата Аргентины. Футболист Лукас Торрес из команды SAT (Social Atletico Television) неожиданно двумя ногами прыгнул в колено сопернику и спровоцировал общий махач.

Судя по всему, игрок целенаправленно вонзил шипы в ногу оппонента. Конечно же, за товарища заступились одноклубники, и начались рукопашные разборки в стиле ММА. Смотрите видео эпизода.

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



pic.twitter.com/OYrbB0qPsP