Бертенс получила уайлд-кард на турнир в Линце

Восьмая ракетка мира Кики Бертенс получила уайлд-кард на турнир WTA международной серии в Линце (Австрия), который пройдет на следующей неделе.
Представительница Нидерландов возглавит посев, заменив травмированную Петру Квитову, которая в последний момент снялась с турнира.
Отметим, что Бертенс является прямой конкуренткой Элины Свитолиной в борьбе за участие на Итоговом турнире, который пройдет в Шеньчжене. Кики в этом сезоне сыграла много турниров и заработает очки только в случае победы на турнире (+100).
Добавим, что на данный момент Свитолина опережает Бертенс на 125 очков.
Также на турнире в Линце выступит еще одна соперница Свитолиной швейцарка Белинда Бенчич. Она отстает от украинки на 290 очков, на турнире может заработать максимум 225.
Последним шансом для всех теннисисток станет Премьер в Москве. Одна из трех спортсменок не получит путевки в Шеньчжень.
Остальные шесть участниц уже известны, это: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова (участие двух последних из этого списка будет подтверждено официально в понедельник).
News: @kikibertens will be our new top seed. The Dutch No. 8 of the world accepted a Wildcard. Unfortunately #petrakvitova had to last minute withdraw due to an injury. #wtalinz #upperaustrialadieslinz pic.twitter.com/PPklCwwcKN— WTA Linz (@WTALinz) 5 жовтня 2019 р.
Источник — Sport.ua
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