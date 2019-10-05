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Бертенс получила уайлд-кард на турнир в Линце

Одна из главных соперниц Элины Свитолиной в Чемпионской гонке выступит в Австрии вместо Квитовой

  • 05.10.2019 20:47
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  • 1 комментарий
Бертенс получила уайлд-кард на турнир в Линце
© WTA Линц. Кики Бертенс
Восьмая ракетка мира Кики Бертенс получила уайлд-кард на турнир WTA международной серии в Линце (Австрия), который пройдет на следующей неделе.
 
Представительница Нидерландов возглавит посев, заменив травмированную Петру Квитову, которая в последний момент снялась с турнира.
 
Отметим, что Бертенс является прямой конкуренткой Элины Свитолиной в борьбе за участие на Итоговом турнире, который пройдет в Шеньчжене. Кики в этом сезоне сыграла много турниров и заработает очки только в случае победы на турнире (+100). 
 
Добавим, что на данный момент Свитолина опережает Бертенс на 125 очков.
 
Также на турнире в Линце выступит еще одна соперница Свитолиной швейцарка Белинда Бенчич. Она отстает от украинки на 290 очков, на турнире может заработать максимум 225.
 
Последним шансом для всех теннисисток станет Премьер в Москве. Одна из трех спортсменок не получит путевки в Шеньчжень.
 
Остальные шесть участниц уже известны, это: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова (участие двух последних из этого списка будет подтверждено официально в понедельник).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 05.10.2019 21:07
    -1
    Кікі має найгірший результат серед 6-ти інших турнірів із своїх ТОП-16 це 180 очок (фінал Інтернешнелу). Тобто навіть фінал нічого їй не дасть, лише титул тут у Лінці це +100 очок у рейтинг. Трохи дивне на перший погляд рішення Бертенс зіграти тут. Хіба щоб не дати тут взяти титул Белінді, ХЗ.
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