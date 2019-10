Бертенс получила уайлд-кард на турнир в Линце

Восьмая ракетка мира Кики Бертенс получила уайлд-кард на турнир WTA международной серии в Линце (Австрия), который пройдет на следующей неделе.

Представительница Нидерландов возглавит посев, заменив травмированную Петру Квитову, которая в последний момент снялась с турнира.

Добавим, что на данный момент Свитолина опережает Бертенс на 125 очков.

Также на турнире в Линце выступит еще одна соперница Свитолиной швейцарка Белинда Бенчич. Она отстает от украинки на 290 очков, на турнире может заработать максимум 225.

Последним шансом для всех теннисисток станет Премьер в Москве. Одна из трех спортсменок не получит путевки в Шеньчжень.

Остальные шесть участниц уже известны, это: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова (участие двух последних из этого списка будет подтверждено официально в понедельник).

