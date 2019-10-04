Войти или Зарегистрироваться

Свитолина конкурирует с Бертенс и Бенчич за путевку на Финал WTA

Элине может понадобиться ехать в Москву, чтобы добрать очки в гонке

  • 04.10.2019 22:37
  • 151 просмотр
  • 0 комментариев
Свитолина конкурирует с Бертенс и Бенчич за путевку на Финал WTA
© Twitter. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале China Open голландке Кики Бертенс, осложнив ситуацию в борьбе за путевку на Итоговый турнир WTA, где сыграет 8 лучших спортсменок по итогам сезона.
 
Основные соперницы украинки, Кики Бертенс и Белинда Бенчич, теоретически все еще могут набрать необходимое количество очков и обойти украинку в гонке. 
 
Элине Свитолиной для попадания на Итоговый чемпионат необходимо неудачное выступление Белинды Бенчич в Москве, где швейцарка может получить wild-кард, или же ее неучастие там. Но если на это не рассчитывать, то необходимо самой ехать в Москву и показывать приличный результат в России.
 
Ситуация в WTA гонке:
 
7. Элина Свитолина – 3995 очков. Заявлена на турнир в Москве.
8. Серена Уильямс – 3935 очков. Не планирует играть нигде.
9. Кики Бертенс (Нидерланды) – 3870 очков. Играет в полуфинале в Пекине, заявлена на турнир в Москве.
10. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3705 очков. Заявлена на турнир в Линце. 
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности