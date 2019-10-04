Свитолина конкурирует с Бертенс и Бенчич за путевку на Финал WTA

22:51 — Виталий Грин

а ты за два года что сделал? Лично ты? Что ты в своей жизни довел до ума? Простой вопрос. Перед...

22:50 — Руслан Сиренко

Кстати да, все же тренером ДК поставили, как то и по уважительнее можно было бы, другой вопрос ка...

22:50 — turist86

Рыба гниет с головы! Журналист и сотрудник «Динамо» Киев TV Андрей Шахов-младший публично оскорбл...

22:50 — Serhiy (Миколаїв)

С одной поправкой, что он и человек так себе.

22:47 — «УАФ– М а ф і я!»

Хацу действительно стояло бы промолчать. Он не прав 100 процентов. За 2 года эта бездарь довел...

22:45 — Виталий Грин

так вот зачем Вацко ушел от татарина... Какая же мерзость это все. Татарину это в радость. И Вац...