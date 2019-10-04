Свитолина конкурирует с Бертенс и Бенчич за путевку на Финал WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале China Open голландке Кики Бертенс, осложнив ситуацию в борьбе за путевку на Итоговый турнир WTA, где сыграет 8 лучших спортсменок по итогам сезона.
Основные соперницы украинки, Кики Бертенс и Белинда Бенчич, теоретически все еще могут набрать необходимое количество очков и обойти украинку в гонке.
Элине Свитолиной для попадания на Итоговый чемпионат необходимо неудачное выступление Белинды Бенчич в Москве, где швейцарка может получить wild-кард, или же ее неучастие там. Но если на это не рассчитывать, то необходимо самой ехать в Москву и показывать приличный результат в России.
Ситуация в WTA гонке:
7. Элина Свитолина – 3995 очков. Заявлена на турнир в Москве.
8. Серена Уильямс – 3935 очков. Не планирует играть нигде.
9. Кики Бертенс (Нидерланды) – 3870 очков. Играет в полуфинале в Пекине, заявлена на турнир в Москве.
10. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3705 очков. Заявлена на турнир в Линце.
Источник — Sport.ua
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