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Пекин. Свитолина в двух сетах уступила Бертенс

Украинка прекращает борьбу на турнире в Китае

  • 04.10.2019 11:53
  • 1438 просмотров
  • 12 комментариев
Пекин. Свитолина в двух сетах уступила Бертенс
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) не сумела пробиться в полуфинал турнира серии Премьер в Пекине.
 
В поединке 1/4 финала украинка уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). После упорной борьбы в первом сете, который Свитолина проиграла на тай-брейке (6:7 (6:8)) украинка не сумела на равных сражаться во второй партии, уступив со счетом 2:6.
 
Пекин. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:7(8), 2:6
 
В полуфинале турнира Бертенс сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
 
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 04.10.2019 12:10
    0
    Elis, 04.10.2019 12:01
    Якщо Ешлі зупинить Кікі (а в неї шансів більше, ніж було б в Петри), Бертенс не підніметься вище Еліни.
    Е.Барті скоріш за все виграє в Бертенс. Але тоді Еліні можливо доведеться приймати участь у московській помийці. Щоправда, Стас рахував, що Еліна проходить у вісімку, якщо Бенчіч не виграє турнір у Москвабаді.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 04.10.2019 12:10
    -1
    Ниче, больше времени будет на подготовку к поездке на россию.
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 04.10.2019 12:10
    0
    Владислав Ткаченко, 04.10.2019 12:09
    Фишка в том ,что Даяна на голову сильнее играла с Бертенс ,чем Свитолина
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 04.10.2019 12:09
    -1
    Фишка в том ,что Даяна на голову сильнее играла с Бертенс ,чем Свитолина
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 04.10.2019 12:06
    +1
    На жаль сьогодні на корті була бліда тінь справжньої фізично,а головне емоційно зарядженої Еліни.Нехай хоч трішки відпочине
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 04.10.2019 12:04
    0
    Були взлети бесперечно будуь и падіння,а в такій тенесистки як Світоліна спади
    дуже часта річ,
    Ссылка
    palpal
    online
    palpal, 04.10.2019 12:03
    -1
    осталось немного подождать информации о травме и снятии с кремля
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    Elis
    Elis, 04.10.2019 12:01
    0
    dudigo78, 04.10.2019 11:58
    сьогодні після гри якесь спустошення. Реально дуже слабо зіграла Еліна особливо у порівнянні з грою проти Кенін. Будем надіятись, що Бенчич не попаде на турнір в масквабад
    Якщо Ешлі зупинить Кікі (а в неї шансів більше, ніж було б в Петри), Бертенс не підніметься вище Еліни.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 04.10.2019 12:01
    +1
    Абсолютно по делу. Предсказуемая вяло-текущая игра с минимумом агрессии от Элины. Шикарная подача, которую видели с Кенин, куда-то резко подевалась и так до конца матча и не нашлась... Зато появилась растерянность у сетки, которой позавчера не было... Бертенс заслуженно прошла дальше
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    Elis
    Elis, 04.10.2019 12:00
    +5
    Перша подача вперто не йшла, Кікі суттєво додала, невірні рішення з тими слайсами, Бертенс монстр біля сітки. Якось все склалось не на нашу користь. Не наш день. Враховуючи графік Еліни останній місяць і попередню гру на дуже високому рівні - рано чи пізно спад був неминучий. На жаль, він трапився сьогодні. Не сварімо її. Ми не зіграли б краще. Жоден з нас. Бертенс теж в десятці не за хабар.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.10.2019 11:58
    +2
    сьогодні після гри якесь спустошення. Реально дуже слабо зіграла Еліна особливо у порівнянні з грою проти Кенін. Будем надіятись, що Бенчич не попаде на турнір в масквабад
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    stopor2016
      stopor2016, 04.10.2019 11:55
    -2
    Потолок уже у неё был.
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    Elis
    Elis, 04.10.2019 12:00
    +5
    Перша подача вперто не йшла, Кікі суттєво додала, невірні рішення з тими слайсами, Бертенс монстр біля сітки. Якось все склалось не на нашу користь. Не наш день. Враховуючи графік Еліни останній місяць і попередню гру на дуже високому рівні - рано чи пізно спад був неминучий. На жаль, він трапився сьогодні. Не сварімо її. Ми не зіграли б краще. Жоден з нас. Бертенс теж в десятці не за хабар.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.10.2019 11:58
    +2
    сьогодні після гри якесь спустошення. Реально дуже слабо зіграла Еліна особливо у порівнянні з грою проти Кенін. Будем надіятись, що Бенчич не попаде на турнір в масквабад
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 04.10.2019 12:06
    +1
    На жаль сьогодні на корті була бліда тінь справжньої фізично,а головне емоційно зарядженої Еліни.Нехай хоч трішки відпочине
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 04.10.2019 12:01
    +1
    Абсолютно по делу. Предсказуемая вяло-текущая игра с минимумом агрессии от Элины. Шикарная подача, которую видели с Кенин, куда-то резко подевалась и так до конца матча и не нашлась... Зато появилась растерянность у сетки, которой позавчера не было... Бертенс заслуженно прошла дальше
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.10.2019 12:10
    0
    Elis, 04.10.2019 12:01
    Якщо Ешлі зупинить Кікі (а в неї шансів більше, ніж було б в Петри), Бертенс не підніметься вище Еліни.
    Е.Барті скоріш за все виграє в Бертенс. Але тоді Еліні можливо доведеться приймати участь у московській помийці. Щоправда, Стас рахував, що Еліна проходить у вісімку, якщо Бенчіч не виграє турнір у Москвабаді.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 04.10.2019 12:10
    0
    Владислав Ткаченко, 04.10.2019 12:09
    Фишка в том ,что Даяна на голову сильнее играла с Бертенс ,чем Свитолина
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 04.10.2019 12:04
    0
    Були взлети бесперечно будуь и падіння,а в такій тенесистки як Світоліна спади
    дуже часта річ,
    Ссылка
    Elis
    Elis, 04.10.2019 12:01
    0
    dudigo78, 04.10.2019 11:58
    сьогодні після гри якесь спустошення. Реально дуже слабо зіграла Еліна особливо у порівнянні з грою проти Кенін. Будем надіятись, що Бенчич не попаде на турнір в масквабад
    Якщо Ешлі зупинить Кікі (а в неї шансів більше, ніж було б в Петри), Бертенс не підніметься вище Еліни.
    Ссылка
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