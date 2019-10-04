Пекин. Свитолина в двух сетах уступила Бертенс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) не сумела пробиться в полуфинал турнира серии Премьер в Пекине.
В поединке 1/4 финала украинка уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). После упорной борьбы в первом сете, который Свитолина проиграла на тай-брейке (6:7 (6:8)) украинка не сумела на равных сражаться во второй партии, уступив со счетом 2:6.
Пекин. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:7(8), 2:6
В полуфинале турнира Бертенс сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
На прошлой неделе в Ухане Свитолина в четвертьфинале уступила Риск.
Источник — Sport.ua
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