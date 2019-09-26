Свитолина покидает турнир в Ухане

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила Элисон Риск из США (№35 WTA).
Ухань. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Элисон Риск (США) – 1:6, 3:6
С понедельника Свитолина сохранит третье место в рейтинге WTA, а также поднимется на восьмую позицию в Чемпионской гонке, по результатам которой восемь лучших теннисисток сыграют на Итоговом турнире в Шеньчжене.
Для Риск это была восьмая победа в карьере над теннисисткой из топ-10. В 2019-м она уже обыгрывала Кики Бертенс и Эшли Барти (обе победы были на траве). В полуфинале она сыграет против Петры Квитовой (№7 WTA).
Источник — Sport.ua
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Здоров'я Еліна, а решту не так важливо, ще буде час реабілітуватися і досягнути своїх максимальних цілей
а хто то така - Ясторемська?))) не чув ніколи такої тенісистки))
народ, от чесно, ви б хоч прізвища спортсменів уважніше писали!)
Здоров'я Еліна, а решту не так важливо, ще буде час реабілітуватися і досягнути своїх максимальних цілей
а хто то така - Ясторемська?))) не чув ніколи такої тенісистки))
народ, от чесно, ви б хоч прізвища спортсменів уважніше писали!)
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