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Свитолина покидает турнир в Ухане

Первая ракетка Украины проиграла в четвертьфинале американке Элисон Риск

  • 26.09.2019 17:10
  • 1977 просмотров
  • 15 комментариев
Свитолина покидает турнир в Ухане
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила Элисон Риск из США (№35 WTA).
 
Ухань. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Элисон Риск (США) – 1:6, 3:6
 
С понедельника Свитолина сохранит третье место в рейтинге WTA, а также поднимется на восьмую позицию в Чемпионской гонке, по результатам которой восемь лучших теннисисток сыграют на Итоговом турнире в Шеньчжене.
 
Для Риск это была восьмая победа в карьере над теннисисткой из топ-10. В 2019-м она уже обыгрывала Кики Бертенс и Эшли Барти (обе победы были на траве). В полуфинале она сыграет против Петры Квитовой (№7 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 26.09.2019 17:25
    -1
    Шкода матчу не бачив, немає що сказати, але у принципі Еліна на дві голови сильніше Ріске, у цьому впевнений. Може нога почала давати знати, може ще щось. Краще будемо чекати вирішального турніра у Пекіні, де буде розіграватися пара путівок на Підсумковий. Москвабад Еліні не потрібен. Треба усе зробити у Пекіні
    Ссылка
    Ваня
    online
      Ваня, 26.09.2019 17:22
    +3
    Дякую Еліні і Даяні за гру, про сьогоднішні матчі, якщо від Даяни можна було очікувати багато помилок, но такого я не очікував від Еліни, ну то таке, це спорт, сьогодні програєм завтра виграєм, дівчата (жіночки) удачі Вам.
    Ссылка
    Сан Саныч
    Сан Саныч, 26.09.2019 17:20
    -5
    и эта пистося проиграла
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.09.2019 17:20
    +1
    Чесно кажучи такого рахунку не чекав. Підсумковий поки що зависає. Тепер в Пекіні треба зіграти не гірше за Бертенс і Бенчич
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.09.2019 17:20
    +2
    О, понабігали вже "амеби". І не розуміють же, що цим лише себе характеризують
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 17:19
    +3
    Переживаю я за Елю: щоб не загнала вона себе через той Підсумковий. Вже 5 тижнів поспіль грає, а за останні 8 тижнів лише 1 тиждень перед шлемом була перерва. На жаль відео не бачив, тільки сумний рахунок.
    Здоров'я Еліна, а решту не так важливо, ще буде час реабілітуватися і досягнути своїх максимальних цілей
    Ссылка
    Penalty
    online
      Penalty, 26.09.2019 17:17
    +1
    Ну где вы диванные Графф, Хингис, Навратиловы и Уильямс - ваше время комментировать.....
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 26.09.2019 17:17
    +4
    Manticora, 26.09.2019 17:15
    Выше головы не прыгнешь!! То есть 3 место!! Я думаю пора уже детей заводитЬ!!! Возвраст не маленький уже!!!
    Надо немного отдохнуть и набраться сил на решающий этап!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2019 17:16
    0
    о, вже виправили) оперативно!))
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 26.09.2019 17:15
    -7
    Выше головы не прыгнешь!! То есть 3 место!! Я думаю пора уже детей заводитЬ!!! Возвраст не маленький уже!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2019 17:15
    +2
    Ранее турнир покинула Даяна Ясторемская.
    а хто то така - Ясторемська?))) не чув ніколи такої тенісистки))
    народ, от чесно, ви б хоч прізвища спортсменів уважніше писали!)
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 26.09.2019 17:15
    +2
    Ну не пошла сегодня игра, ну с кем не бывает! Много психовала! Может толком не настроилась!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2019 17:14
    +4
    дівчатам нашим треба займатись синхронним плаванням) одночасно перемагають і програють))
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 26.09.2019 17:13
    -7
    Безхребетна амеба
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 26.09.2019 17:13
    -7
    Позорище
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 26.09.2019 17:17
    +4
    Manticora, 26.09.2019 17:15
    Выше головы не прыгнешь!! То есть 3 место!! Я думаю пора уже детей заводитЬ!!! Возвраст не маленький уже!!!
    Надо немного отдохнуть и набраться сил на решающий этап!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2019 17:14
    +4
    дівчатам нашим треба займатись синхронним плаванням) одночасно перемагають і програють))
    Ссылка
    Ваня
    online
      Ваня, 26.09.2019 17:22
    +3
    Дякую Еліні і Даяні за гру, про сьогоднішні матчі, якщо від Даяни можна було очікувати багато помилок, но такого я не очікував від Еліни, ну то таке, це спорт, сьогодні програєм завтра виграєм, дівчата (жіночки) удачі Вам.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 17:19
    +3
    Переживаю я за Елю: щоб не загнала вона себе через той Підсумковий. Вже 5 тижнів поспіль грає, а за останні 8 тижнів лише 1 тиждень перед шлемом була перерва. На жаль відео не бачив, тільки сумний рахунок.
    Здоров'я Еліна, а решту не так важливо, ще буде час реабілітуватися і досягнути своїх максимальних цілей
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.09.2019 17:20
    +2
    О, понабігали вже "амеби". І не розуміють же, що цим лише себе характеризують
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2019 17:15
    +2
    Ранее турнир покинула Даяна Ясторемская.
    а хто то така - Ясторемська?))) не чув ніколи такої тенісистки))
    народ, от чесно, ви б хоч прізвища спортсменів уважніше писали!)
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 26.09.2019 17:15
    +2
    Ну не пошла сегодня игра, ну с кем не бывает! Много психовала! Может толком не настроилась!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.09.2019 17:20
    +1
    Чесно кажучи такого рахунку не чекав. Підсумковий поки що зависає. Тепер в Пекіні треба зіграти не гірше за Бертенс і Бенчич
    Ссылка
    Penalty
    online
      Penalty, 26.09.2019 17:17
    +1
    Ну где вы диванные Графф, Хингис, Навратиловы и Уильямс - ваше время комментировать.....
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2019 17:16
    0
    о, вже виправили) оперативно!))
    Ссылка
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