Свитолина покидает турнир в Ухане

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане.

В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила Элисон Риск из США (№35 WTA).

Ухань. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Элисон Риск (США) – 1:6, 3:6

С понедельника Свитолина сохранит третье место в рейтинге WTA, а также поднимется на восьмую позицию в Чемпионской гонке, по результатам которой восемь лучших теннисисток сыграют на Итоговом турнире в Шеньчжене.

Для Риск это была восьмая победа в карьере над теннисисткой из топ-10. В 2019-м она уже обыгрывала Кики Бертенс и Эшли Барти (обе победы были на траве). В полуфинале она сыграет против Петры Квитовой (№7 WTA).