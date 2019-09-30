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Пекин. Ястремская не смогла обыграть Бертенс

Украинка уступила восьмой ракетке мира

  • 30.09.2019 10:53
  • 5049 просмотров
  • 24 комментария
Пекин. Ястремская не смогла обыграть Бертенс
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке второго круга украинка уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).
 
Пекин. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:7(5), 3:6
 
В свете того, что Бертенс находится не в лучшей форме, а Ястремская стабильно прогрессирует, уровень оппозиции для восьмой ракетки мира был очень высоким.
 
В стартовом сете шла равная борьба с огромным количеством шансов для обеих теннисисток. Первой сделала брейк Бертенс в пятом гейме. И после этого началась настоящая битва за инициативу. В следующих нескольких геймах теннисистки играли на больше-меньше, в результате это дало равенство в счете на четырех. В 12-м гейме у Даяны даже проскочил сетбол на приеме, но партия все же затянулась. 
 
На тай-брейке Ястремская сыграла в доминирующем стиле, но первые несколько мячей послала в минимальные ауты. Счет стал 1:6, после чего украинка начала попадать в корт и отыграла 4 сетбола. Но на большее ее не хватило, еще одна невынужденная ошибка решила исход партии.
 
Во втором сете шансов у Даяны было еще больше, в сумме она реализовала всего 2 из 8 брейкпоинтов. К слову, у соперницы с данным компонентом было намного лучше – 3 из 4 успешных. Большой проблемой Ястремской в сегодняшнем матча стала первая подача, которая практически не давала преимущества в розыгрышах. Бертенс хорошо читала украинку и возвращала много мячей, а ошибок со стороны Даяны была слишком много.
 
Очень жаль, что  Ястремская не подсобила Свитолиной в Чемпионской гонке, теперь Элине нужно рассчитывать исключительно на свои силы.
 
В третьем круге Бертенс сразится против Анжелик Кербер (№12 WTA) или Полоны Херцог (№52 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    sokolyk
    sokolyk, 30.09.2019 12:03
    +3
    olegg1261, 30.09.2019 11:23
    Ну якби було можливо поєднати в особі одної тенісистки можливості Даяни та Еліни то напевно це була б перша ракетку світу,принаймні друга Халеп коли та здорова та у формі.
    Якщо це юнацький максималізм "грати завжди агресивно", то це не розумно, бо при цьому треба гатити і сильно і точно, що поки не завжди стабільно виходить. Тому треба в важливих розіграшах холодити голову і грати надійно, до вірного-переможного. У Еліни не має таких сильних якостей як у Даяни, але вона поступово очко за очком, гейм за геймом збирає сети, змушуючи суперниць атакувати і помилятися. Якщо Даяна буде вчасно перемикатися зі свого катка на режим Світоліної, то у неї дійсно все вийде, а тим часом можна і надалі тренувати свій каток. Щоб досягти результату інколи треба грати не красиво, а розумно.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 30.09.2019 12:00
    +5
    Авторитет и уважение зарабатываются годами, а профукать их можно одним неосторожным действием. Кто-нибудь подскажет папе Саше, что Москвы нам не надо.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 30.09.2019 11:42
    +4
    Mazyr2412, 30.09.2019 11:27
    Воно то так. Але без силової гри які в неї козирі? Я вважаю що ій потрібно підтягнути подачу та фізику( якщо це можливо) та виносити всіх (багатьох) з корту.
    Для просування у топ-10 повинен бути не один козир, а принаймні 2-3. Силової гри у неї вже ніхто не відбере - природа наділила Даяну гарними фізичними даними. Ще б трохи психологічної стійкості, тактичної майстерності. Перезбудженою виглядала майже від початку гри, а у вирішальні моменти витворяла щось неймовірне навіть тоді, коли спортсменка з другої сотні зіграла б краще. Ці гойдалки у жіночому тенісі характерні майже для всіх спортсменок, однак у Даяни це особливо виразно проявляється.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 30.09.2019 11:34
    +6
    Бертенс розрахувала сили і витратила саме стільки, скільки було потрібно. На перший погляд здається, що суперниці були рівні, але поки що ні
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 30.09.2019 11:32
    -4
    sv_2000, 30.09.2019 11:26
    Как по мне, и Бертенс слабовато выглядела. Очень посредственная в результате игра.
    Бертенс дуже слабо виглядає,а Даяна в другому сеті,просто "здохла" фізично і не було " допінгу" з позитивних емоцій ( дуже вона залежить від виграшу першого сету)!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 30.09.2019 11:27
    +1
    Віталій Возняк, 30.09.2019 11:20
    В сильних ударах її сила, але і її слабкість, коли вона надпотужно лупить в аут. Коли м'ячі лягають в межах корту при сильних ударах, то звісно це супер, а коли раз за разом в ауті у вирішальні моменти або навіть в простих ситуаціях? З Кароліною майже всі м'ячі лягали в межах корту. Сьогодні навпаки.
    Воно то так. Але без силової гри які в неї козирі? Я вважаю що ій потрібно підтягнути подачу та фізику( якщо це можливо) та виносити всіх (багатьох) з корту.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.09.2019 11:26
    +2
    A.V., 30.09.2019 11:21
    Нажаль Бертенс яскраво показала Даянці на її недоліки в грі. Треба дуже добавляти в варіативності, психології, таймінгу. Силовий теніс сьогодні програв, хоча сподівання були великими.
    Как по мне, и Бертенс слабовато выглядела. Очень посредственная в результате игра.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:25
    +3
    На следующей неделе Даяна начнет терять большие очки.
    280 за Гонконг, через неделю 100 с копейками за Люксембург.
    Правда она на следующих турнирах должна быть в посеве.
    Это таки легче, чем во втором же матче играть с топ-10...
    Надеюсь, очков наберёт ещё, что бы из топ-30 не выпасть!!!
    Очень не хотелось, чтобы в Москву ехала. Видимо, поедет.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.09.2019 11:23
    +6
    Mazyr2412, 30.09.2019 11:14
    А ви замінили,панове,що Даяна майже не виграє матчів коли програє перший сет? Виграла за 2 роки в WTA один матч в Петковіч. Слабка фізуха і менталка? Вчитися їй ще в Світоліни і вчитися.P.S. І на мою думку коли вона забагато грає на утримання ( по центру) це не її,її сила в ударах. Хто що думає?
    Ну якби було можливо поєднати в особі одної тенісистки можливості Даяни та Еліни то напевно це була б перша ракетку світу,принаймні друга Халеп коли та здорова та у формі.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 30.09.2019 11:21
    +5
    Нажаль Бертенс яскраво показала Даянці на її недоліки в грі. Треба дуже добавляти в варіативності, психології, таймінгу. Силовий теніс сьогодні програв, хоча сподівання були великими.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 30.09.2019 11:20
    +9
    Mazyr2412, 30.09.2019 11:14
    А ви замінили,панове,що Даяна майже не виграє матчів коли програє перший сет? Виграла за 2 роки в WTA один матч в Петковіч. Слабка фізуха і менталка? Вчитися їй ще в Світоліни і вчитися.P.S. І на мою думку коли вона забагато грає на утримання ( по центру) це не її,її сила в ударах. Хто що думає?
    В сильних ударах її сила, але і її слабкість, коли вона надпотужно лупить в аут. Коли м'ячі лягають в межах корту при сильних ударах, то звісно це супер, а коли раз за разом в ауті у вирішальні моменти або навіть в простих ситуаціях? З Кароліною майже всі м'ячі лягали в межах корту. Сьогодні навпаки.
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 30.09.2019 11:14
    +5
    Далеко до Елiни...
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 30.09.2019 11:14
    0
    А ви замінили,панове,що Даяна майже не виграє матчів коли програє перший сет? Виграла за 2 роки в WTA один матч в Петковіч. Слабка фізуха і менталка? Вчитися їй ще в Світоліни і вчитися.P.S. І на мою думку коли вона забагато грає на утримання ( по центру) це не її,її сила в ударах. Хто що думає?
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.09.2019 11:11
    +11
    Прикра поразка адже на корті були рівні за класом суперниці.На жаль Даяні не вистачає холоднокровності під час вирішальних розіграшів скільки геймів було програно за рахунку 40-15.Можна списати це на вік,але Андреєску теж 19.Щоб прогресувати далі потрібно додавати в психологічній впевненості,в стабільності першої подачі та варіативності гри.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 30.09.2019 11:10
    +6
    Якби молодість знала, якби старість могла... Сподіваємось, що до приходу спортивної старості Даяна навчиться бути більш холоднокровною, розсудливою і зможе нас порадувати виграними кубками і шоломами. 19 років для тенісистки - то тільки початок.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.09.2019 11:10
    +6
    Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:08
    Через 10 років, напевно переграє!!!
    Плішкова в Ухані теж так думала))
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:09
    -1
    Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:08
    Через 10 років, напевно переграє!!!
    Жартую.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:08
    -5
    Elis, 30.09.2019 11:06
    Ех Дая, Дая... Наша відчайдуха-зірвиголова)) Все одно ми тебе любимо, і дочекаємось часів, коли ти будеш обігрувати і Бертенс, і Квітову. А такі перемоги прийдуть з досвідом. А поки що такі програші - це досвід.
    Через 10 років, напевно переграє!!!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:07
    +5
    Всё по делу.
    Сражалась, но Бертенс свежее была, и концентрацию не теряла в решающие моменты.
    А так, чё? Потенциал хороший!!!
    Осталось совсем чуть-чуть, фигню маленькую!!
    Реализовать его...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.09.2019 11:06
    +12
    Ех Дая, Дая... Наша відчайдуха-зірвиголова)) Все одно ми тебе любимо, і дочекаємось часів, коли ти будеш обігрувати і Бертенс, і Квітову. А такі перемоги прийдуть з досвідом. А поки що такі програші - це досвід.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.09.2019 11:06
    +12
    Ех Дая, Дая... Наша відчайдуха-зірвиголова)) Все одно ми тебе любимо, і дочекаємось часів, коли ти будеш обігрувати і Бертенс, і Квітову. А такі перемоги прийдуть з досвідом. А поки що такі програші - це досвід.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.09.2019 11:02
    +12
    Играла очень даже норм. Вполне себе на равных. Но, если, Бертенс в ответственные моменты концентрируется, понимая всю важность каждого розыгрыша, то у Даяны желание победить всегда на первом месте: лупит и лупит... Если у тебя двойной брейк-поинт это значит, что нужно закрывать вопрос здесь и сейчас, а не думать, что есть шанс на ошибку и лупашит на авось... Столько важных розыгрышей влёгкую профукала.
    Опыта и умения сосредочиться Даяне ещё не хватает, но, в целом, понравилось)
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.09.2019 11:11
    +11
    Прикра поразка адже на корті були рівні за класом суперниці.На жаль Даяні не вистачає холоднокровності під час вирішальних розіграшів скільки геймів було програно за рахунку 40-15.Можна списати це на вік,але Андреєску теж 19.Щоб прогресувати далі потрібно додавати в психологічній впевненості,в стабільності першої подачі та варіативності гри.
    Ссылка
    Андрій Бабущак
      Андрій Бабущак, 30.09.2019 10:55
    +10
    Всерівно Ястремська МОЛОДЕЦЬ!
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 30.09.2019 11:20
    +9
    Mazyr2412, 30.09.2019 11:14
    А ви замінили,панове,що Даяна майже не виграє матчів коли програє перший сет? Виграла за 2 роки в WTA один матч в Петковіч. Слабка фізуха і менталка? Вчитися їй ще в Світоліни і вчитися.P.S. І на мою думку коли вона забагато грає на утримання ( по центру) це не її,її сила в ударах. Хто що думає?
    В сильних ударах її сила, але і її слабкість, коли вона надпотужно лупить в аут. Коли м'ячі лягають в межах корту при сильних ударах, то звісно це супер, а коли раз за разом в ауті у вирішальні моменти або навіть в простих ситуаціях? З Кароліною майже всі м'ячі лягали в межах корту. Сьогодні навпаки.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 30.09.2019 10:59
    +9
    На жаль поки не може Даяна нормально грати 2 дні поспіль, особливо якщо це сильні суперниці. Наразі Ястремській більше шлеми підходять, бо там грають через день. А як подорослішає, то може й з цим навчиться справлятися.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 30.09.2019 11:34
    +6
    Бертенс розрахувала сили і витратила саме стільки, скільки було потрібно. На перший погляд здається, що суперниці були рівні, але поки що ні
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.09.2019 11:23
    +6
    Mazyr2412, 30.09.2019 11:14
    А ви замінили,панове,що Даяна майже не виграє матчів коли програє перший сет? Виграла за 2 роки в WTA один матч в Петковіч. Слабка фізуха і менталка? Вчитися їй ще в Світоліни і вчитися.P.S. І на мою думку коли вона забагато грає на утримання ( по центру) це не її,її сила в ударах. Хто що думає?
    Ну якби було можливо поєднати в особі одної тенісистки можливості Даяни та Еліни то напевно це була б перша ракетку світу,принаймні друга Халеп коли та здорова та у формі.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 30.09.2019 11:10
    +6
    Якби молодість знала, якби старість могла... Сподіваємось, що до приходу спортивної старості Даяна навчиться бути більш холоднокровною, розсудливою і зможе нас порадувати виграними кубками і шоломами. 19 років для тенісистки - то тільки початок.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.09.2019 11:10
    +6
    Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:08
    Через 10 років, напевно переграє!!!
    Плішкова в Ухані теж так думала))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.09.2019 11:05
    +6
    Ніхто з нас не повинен засмучуватися. Даяна програла в дуже рівній боротьбі топ теннісістці, в якої була складена мотивація потрапити на Підсумковий. Слово за Еліною.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 30.09.2019 12:00
    +5
    Авторитет и уважение зарабатываются годами, а профукать их можно одним неосторожным действием. Кто-нибудь подскажет папе Саше, что Москвы нам не надо.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 30.09.2019 11:21
    +5
    Нажаль Бертенс яскраво показала Даянці на її недоліки в грі. Треба дуже добавляти в варіативності, психології, таймінгу. Силовий теніс сьогодні програв, хоча сподівання були великими.
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 30.09.2019 11:14
    +5
    Далеко до Елiни...
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:07
    +5
    Всё по делу.
    Сражалась, но Бертенс свежее была, и концентрацию не теряла в решающие моменты.
    А так, чё? Потенциал хороший!!!
    Осталось совсем чуть-чуть, фигню маленькую!!
    Реализовать его...
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 30.09.2019 11:42
    +4
    Mazyr2412, 30.09.2019 11:27
    Воно то так. Але без силової гри які в неї козирі? Я вважаю що ій потрібно підтягнути подачу та фізику( якщо це можливо) та виносити всіх (багатьох) з корту.
    Для просування у топ-10 повинен бути не один козир, а принаймні 2-3. Силової гри у неї вже ніхто не відбере - природа наділила Даяну гарними фізичними даними. Ще б трохи психологічної стійкості, тактичної майстерності. Перезбудженою виглядала майже від початку гри, а у вирішальні моменти витворяла щось неймовірне навіть тоді, коли спортсменка з другої сотні зіграла б краще. Ці гойдалки у жіночому тенісі характерні майже для всіх спортсменок, однак у Даяни це особливо виразно проявляється.
    Ссылка
    sokolyk
    sokolyk, 30.09.2019 12:03
    +3
    olegg1261, 30.09.2019 11:23
    Ну якби було можливо поєднати в особі одної тенісистки можливості Даяни та Еліни то напевно це була б перша ракетку світу,принаймні друга Халеп коли та здорова та у формі.
    Якщо це юнацький максималізм "грати завжди агресивно", то це не розумно, бо при цьому треба гатити і сильно і точно, що поки не завжди стабільно виходить. Тому треба в важливих розіграшах холодити голову і грати надійно, до вірного-переможного. У Еліни не має таких сильних якостей як у Даяни, але вона поступово очко за очком, гейм за геймом збирає сети, змушуючи суперниць атакувати і помилятися. Якщо Даяна буде вчасно перемикатися зі свого катка на режим Світоліної, то у неї дійсно все вийде, а тим часом можна і надалі тренувати свій каток. Щоб досягти результату інколи треба грати не красиво, а розумно.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 11:25
    +3
    На следующей неделе Даяна начнет терять большие очки.
    280 за Гонконг, через неделю 100 с копейками за Люксембург.
    Правда она на следующих турнирах должна быть в посеве.
    Это таки легче, чем во втором же матче играть с топ-10...
    Надеюсь, очков наберёт ещё, что бы из топ-30 не выпасть!!!
    Очень не хотелось, чтобы в Москву ехала. Видимо, поедет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.09.2019 11:26
    +2
    A.V., 30.09.2019 11:21
    Нажаль Бертенс яскраво показала Даянці на її недоліки в грі. Треба дуже добавляти в варіативності, психології, таймінгу. Силовий теніс сьогодні програв, хоча сподівання були великими.
    Как по мне, и Бертенс слабовато выглядела. Очень посредственная в результате игра.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 30.09.2019 11:27
    +1
    Віталій Возняк, 30.09.2019 11:20
    В сильних ударах її сила, але і її слабкість, коли вона надпотужно лупить в аут. Коли м'ячі лягають в межах корту при сильних ударах, то звісно це супер, а коли раз за разом в ауті у вирішальні моменти або навіть в простих ситуаціях? З Кароліною майже всі м'ячі лягали в межах корту. Сьогодні навпаки.
    Воно то так. Але без силової гри які в неї козирі? Я вважаю що ій потрібно підтягнути подачу та фізику( якщо це можливо) та виносити всіх (багатьох) з корту.
    Ссылка
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