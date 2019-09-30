Пекин. Ястремская не смогла обыграть Бертенс

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде на обязательном Премьере в Пекине.
В поединке второго круга украинка уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).
Пекин. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:7(5), 3:6
В свете того, что Бертенс находится не в лучшей форме, а Ястремская стабильно прогрессирует, уровень оппозиции для восьмой ракетки мира был очень высоким.
В стартовом сете шла равная борьба с огромным количеством шансов для обеих теннисисток. Первой сделала брейк Бертенс в пятом гейме. И после этого началась настоящая битва за инициативу. В следующих нескольких геймах теннисистки играли на больше-меньше, в результате это дало равенство в счете на четырех. В 12-м гейме у Даяны даже проскочил сетбол на приеме, но партия все же затянулась.
На тай-брейке Ястремская сыграла в доминирующем стиле, но первые несколько мячей послала в минимальные ауты. Счет стал 1:6, после чего украинка начала попадать в корт и отыграла 4 сетбола. Но на большее ее не хватило, еще одна невынужденная ошибка решила исход партии.
Во втором сете шансов у Даяны было еще больше, в сумме она реализовала всего 2 из 8 брейкпоинтов. К слову, у соперницы с данным компонентом было намного лучше – 3 из 4 успешных. Большой проблемой Ястремской в сегодняшнем матча стала первая подача, которая практически не давала преимущества в розыгрышах. Бертенс хорошо читала украинку и возвращала много мячей, а ошибок со стороны Даяны была слишком много.
Очень жаль, что Ястремская не подсобила Свитолиной в Чемпионской гонке, теперь Элине нужно рассчитывать исключительно на свои силы.
В третьем круге Бертенс сразится против Анжелик Кербер (№12 WTA) или Полоны Херцог (№52 WTA).
Напомним, Ястремская сыграет в Пекине и в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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280 за Гонконг, через неделю 100 с копейками за Люксембург.
Правда она на следующих турнирах должна быть в посеве.
Это таки легче, чем во втором же матче играть с топ-10...
Надеюсь, очков наберёт ещё, что бы из топ-30 не выпасть!!!
Очень не хотелось, чтобы в Москву ехала. Видимо, поедет.
Сражалась, но Бертенс свежее была, и концентрацию не теряла в решающие моменты.
А так, чё? Потенциал хороший!!!
Осталось совсем чуть-чуть, фигню маленькую!!
Реализовать его...
Опыта и умения сосредочиться Даяне ещё не хватает, но, в целом, понравилось)
Сражалась, но Бертенс свежее была, и концентрацию не теряла в решающие моменты.
А так, чё? Потенциал хороший!!!
Осталось совсем чуть-чуть, фигню маленькую!!
Реализовать его...
280 за Гонконг, через неделю 100 с копейками за Люксембург.
Правда она на следующих турнирах должна быть в посеве.
Это таки легче, чем во втором же матче играть с топ-10...
Надеюсь, очков наберёт ещё, что бы из топ-30 не выпасть!!!
Очень не хотелось, чтобы в Москву ехала. Видимо, поедет.
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