Пекин. Ястремская не смогла обыграть Бертенс

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке второго круга украинка уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).

Пекин. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:7(5), 3:6

В свете того, что Бертенс находится не в лучшей форме, а Ястремская стабильно прогрессирует, уровень оппозиции для восьмой ракетки мира был очень высоким.

В стартовом сете шла равная борьба с огромным количеством шансов для обеих теннисисток. Первой сделала брейк Бертенс в пятом гейме. И после этого началась настоящая битва за инициативу. В следующих нескольких геймах теннисистки играли на больше-меньше, в результате это дало равенство в счете на четырех. В 12-м гейме у Даяны даже проскочил сетбол на приеме, но партия все же затянулась.

На тай-брейке Ястремская сыграла в доминирующем стиле, но первые несколько мячей послала в минимальные ауты. Счет стал 1:6, после чего украинка начала попадать в корт и отыграла 4 сетбола. Но на большее ее не хватило, еще одна невынужденная ошибка решила исход партии.

Во втором сете шансов у Даяны было еще больше, в сумме она реализовала всего 2 из 8 брейкпоинтов. К слову, у соперницы с данным компонентом было намного лучше – 3 из 4 успешных. Большой проблемой Ястремской в сегодняшнем матча стала первая подача, которая практически не давала преимущества в розыгрышах. Бертенс хорошо читала украинку и возвращала много мячей, а ошибок со стороны Даяны была слишком много.

Очень жаль, что Ястремская не подсобила Свитолиной в Чемпионской гонке, теперь Элине нужно рассчитывать исключительно на свои силы.

В третьем круге Бертенс сразится против Анжелик Кербер (№12 WTA) или Полоны Херцог (№52 WTA).