Пекин. Свитолина и Ястремская узнали соперниц по первому кругу

Состоялась жеребьевка основного раунда турнира серии WTA Premier Mandatory в Китае.
В основной сетке сыграют две украинки: Элина Свитолина (№3 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA). Еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова пытается пробиться через сито квалификации.
В первом круге турнира Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой (№19 WTA). Ястремская встретится с Каролин Гарсией (№30 WTA).
В парном разряде сыграют четыре украинки:
Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко сыграет против дуэта Вания Кинг/Моника Никулеску (США/Румыния);
Катерина Бондаренко с Александра Крунич встретятся с Дарьей Юрак и Марией-Хосе Мартинес-Санчес;
Людмила Киченок и Дезире Кравчик сыграют с Каролиной и Кристиной Плишковой;
Надежда Киченок и Эбигейл Спирс встретятся с Анной-Леной Грёнефельд и Деми Схюрс (Германия/Нидерланды, 5).
Источник — Sport.ua
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Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
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