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Пекин. Свитолина и Ястремская узнали соперниц по первому кругу

Украинские теннисистки стартуют на хардовом турнире в Китае

  • 27.09.2019 11:46
  • 2536 просмотров
  • 17 комментариев
Пекин. Свитолина и Ястремская узнали соперниц по первому кругу
© US Open. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основного раунда турнира серии WTA Premier Mandatory в Китае.

В основной сетке сыграют две украинки: Элина Свитолина (№3 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA). Еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова пытается пробиться через сито квалификации.

В первом круге турнира Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой (№19 WTA). Ястремская встретится с Каролин Гарсией (№30 WTA).

В парном разряде сыграют четыре украинки: 
Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко сыграет против дуэта Вания Кинг/Моника Никулеску (США/Румыния);
 
Катерина Бондаренко с Александра Крунич встретятся с Дарьей Юрак и Марией-Хосе Мартинес-Санчес;
 
Людмила Киченок и Дезире Кравчик сыграют с Каролиной и Кристиной Плишковой;
 
Надежда Киченок и Эбигейл Спирс встретятся с Анной-Леной Грёнефельд и Деми Схюрс (Германия/Нидерланды, 5).
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 13:03
    +2
    vital, 27.09.2019 12:59
    Вадим, Ви без жартів прямо колодязь інсайдерської інформації: Катаріну знаєте, Даяну теж.
    Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
    Ніби останні новини явно натякають на Бажина, але я поки не побачу офіційної заяви, не повірю. Бо це було б реально круто.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 13:00
    0
    Вадім Рубік, 27.09.2019 12:55
    Так відстає Еліна від Серены на 175очок чи на декілька менше хіба це аж три кола??
    Аякже. Навіть на Шоломі прохід двох перших кіл дає тільки 120 очок.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.09.2019 12:59
    +1
    Вадім Рубік, 27.09.2019 12:49
    Я про це "намёкав" вже два тижні.. Є догадки хто, але почекаю офіціально, знаю що переговори по новому тренеру ідуть))
    Вадим, Ви без жартів прямо колодязь інсайдерської інформації: Катаріну знаєте, Даяну теж.
    Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 12:55
    0
    Stanislav Matusevych, 27.09.2019 12:53
    На мій особистий погляд, Еліні для потрапляння достатньо буде виграти 3 матча у Пекіні. Тим самим випередити Серену. У такому випадку, щоб Еліна залишилася 9-ю у ЧГ, Бенчіч та Бертенс необхідно буде обидвом випереджати Світоліну. А зараз вони відстають від неї відповідно на 195 та 300 очок і знаходяться не в у найкращій формі. Навряд чи вони вдвох блискуче проведуть залишок сезону.
    Так відстає Еліна від Серены на 175очок чи на декілька менше хіба це аж три кола??
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 12:53
    +2
    vizuals, 27.09.2019 12:11
    Я дуже вибачаюсь, але зараз на роботі. Може Стас Матусевіч відповість. Знаю напевно, що Еліна випереджає Бенчіч та Бертенс приблизно на сотню баллів. Тобто їй потрібно виступити у Пекіні не гірше, ніж ці дві особи.
    На мій особистий погляд, Еліні для потрапляння достатньо буде виграти 3 матча у Пекіні. Тим самим випередити Серену. У такому випадку, щоб Еліна залишилася 9-ю у ЧГ, Бенчіч та Бертенс необхідно буде обидвом випереджати Світоліну. А зараз вони відстають від неї відповідно на 195 та 300 очок і знаходяться не в у найкращій формі. Навряд чи вони вдвох блискуче проведуть залишок сезону.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 12:49
    +1
    TanyaM, 27.09.2019 12:03
    Даяна официально подтвердила, что закончила сотрудничество с Оливье Женомом. Интересно, кто будет ее новый наставник
    Я про це "намёкав" вже два тижні.. Є догадки хто, але почекаю офіціально, знаю що переговори по новому тренеру ідуть))
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 12:46
    -2
    vizuals, 27.09.2019 12:11
    Я дуже вибачаюсь, але зараз на роботі. Може Стас Матусевіч відповість. Знаю напевно, що Еліна випереджає Бенчіч та Бертенс приблизно на сотню баллів. Тобто їй потрібно виступити у Пекіні не гірше, ніж ці дві особи.
    В Бертенс мінус 105 очок за Ухань в Чемпіонські гонку так як Пекін обов'язковий для Гонки, а кількість Прем' єрів що йдуть в залік біше ніж треба, тому по останнім даним Бертенс відстає більш як на 200очок,в Бенчіч мінус 30))..Якшо Еліна набирає сама 175очок то вона обганяє Серену і забезпечує собі Підсумковий, так як Серена нікуди вже незаявлена
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 12:45
    0
    TanyaM, 27.09.2019 12:03
    Даяна официально подтвердила, что закончила сотрудничество с Оливье Женомом. Интересно, кто будет ее новый наставник
    Саме так, ось посилання на її твітер: https://twitter.com/D_Yastremska/status/1177504514951143426
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 12:34
    +4
    dudigo78, 27.09.2019 12:24
    Севастова минулорічний фіналіст Пекіна по-моєму. А її різані і дроп-шоти можуть стати для Еліни з хворим коліном нездоланною проблемою. Якби там не було в Бертенс і Бенчич сітка легша. В Еліни навіть теоретично слабких суперниць на будь-якій стадії не передбачається. Так що більш за все прийдеться їхати в масквабад за очками
    Нащо київський князь взагалі заснував цю Маскву. Маємо тепер проблему з ординцями
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2019 12:24
    +3
    vital, 27.09.2019 12:19
    Жаль звісно що Еліна і Даяна не змогли пройти в півфінал Уханя, бо півфіналісти автоматом отримують право починати свої виступи аж з 2-го кола. Особливо це для 6-го тижня поспіль виступів Еліни актуально, бо виснаження фізичне і емоційне ніхто не відміняв, плюс не зрозуміло що там із її коліном.
    Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
    Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
    Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
    Севастова минулорічний фіналіст Пекіна по-моєму. А її різані і дроп-шоти можуть стати для Еліни з хворим коліном нездоланною проблемою. Якби там не було в Бертенс і Бенчич сітка легша. В Еліни навіть теоретично слабких суперниць на будь-якій стадії не передбачається. Так що більш за все прийдеться їхати в масквабад за очками
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.09.2019 12:19
    +2
    Жаль звісно що Еліна і Даяна не змогли пройти в півфінал Уханя, бо півфіналісти автоматом отримують право починати свої виступи аж з 2-го кола. Особливо це для 6-го тижня поспіль виступів Еліни актуально, бо виснаження фізичне і емоційне ніхто не відміняв, плюс не зрозуміло що там із її коліном.
    Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
    Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
    Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 12:11
    +1
    relax-1984, 27.09.2019 12:06
    Что нужно Элине для Итогового?
    Я дуже вибачаюсь, але зараз на роботі. Може Стас Матусевіч відповість. Знаю напевно, що Еліна випереджає Бенчіч та Бертенс приблизно на сотню баллів. Тобто їй потрібно виступити у Пекіні не гірше, ніж ці дві особи.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 27.09.2019 12:06
    0
    vizuals, 27.09.2019 11:55
    Те, що Еліна впізнала Сєвастову, немає сумнівів. Ось і поквітається.
    Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
    Что нужно Элине для Итогового?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 12:05
    +3
    dudigo78, 27.09.2019 12:02
    якщо Еліна зіграє так як з Ріске, то з Севастовою буде не багато шансів
    Ну, я не буду з себе корчити Нострадамуса, але зіграє нормально. В неї немає іншого виходу. Не їхати ж за балами на кубок Мудля.
    Ссылка
    TanyaM
    TanyaM, 27.09.2019 12:03
    +4
    Даяна официально подтвердила, что закончила сотрудничество с Оливье Женомом. Интересно, кто будет ее новый наставник
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2019 12:02
    +2
    vizuals, 27.09.2019 11:55
    Те, що Еліна впізнала Сєвастову, немає сумнівів. Ось і поквітається.
    Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
    якщо Еліна зіграє так як з Ріске, то з Севастовою буде не багато шансів
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 11:55
    +1
    Те, що Еліна впізнала Сєвастову, немає сумнівів. Ось і поквітається.
    Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 12:34
    +4
    dudigo78, 27.09.2019 12:24
    Севастова минулорічний фіналіст Пекіна по-моєму. А її різані і дроп-шоти можуть стати для Еліни з хворим коліном нездоланною проблемою. Якби там не було в Бертенс і Бенчич сітка легша. В Еліни навіть теоретично слабких суперниць на будь-якій стадії не передбачається. Так що більш за все прийдеться їхати в масквабад за очками
    Нащо київський князь взагалі заснував цю Маскву. Маємо тепер проблему з ординцями
    Ссылка
    TanyaM
    TanyaM, 27.09.2019 12:03
    +4
    Даяна официально подтвердила, что закончила сотрудничество с Оливье Женомом. Интересно, кто будет ее новый наставник
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2019 12:24
    +3
    vital, 27.09.2019 12:19
    Жаль звісно що Еліна і Даяна не змогли пройти в півфінал Уханя, бо півфіналісти автоматом отримують право починати свої виступи аж з 2-го кола. Особливо це для 6-го тижня поспіль виступів Еліни актуально, бо виснаження фізичне і емоційне ніхто не відміняв, плюс не зрозуміло що там із її коліном.
    Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
    Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
    Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
    Севастова минулорічний фіналіст Пекіна по-моєму. А її різані і дроп-шоти можуть стати для Еліни з хворим коліном нездоланною проблемою. Якби там не було в Бертенс і Бенчич сітка легша. В Еліни навіть теоретично слабких суперниць на будь-якій стадії не передбачається. Так що більш за все прийдеться їхати в масквабад за очками
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 12:05
    +3
    dudigo78, 27.09.2019 12:02
    якщо Еліна зіграє так як з Ріске, то з Севастовою буде не багато шансів
    Ну, я не буду з себе корчити Нострадамуса, але зіграє нормально. В неї немає іншого виходу. Не їхати ж за балами на кубок Мудля.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 13:03
    +2
    vital, 27.09.2019 12:59
    Вадим, Ви без жартів прямо колодязь інсайдерської інформації: Катаріну знаєте, Даяну теж.
    Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
    Ніби останні новини явно натякають на Бажина, але я поки не побачу офіційної заяви, не повірю. Бо це було б реально круто.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 12:53
    +2
    vizuals, 27.09.2019 12:11
    Я дуже вибачаюсь, але зараз на роботі. Може Стас Матусевіч відповість. Знаю напевно, що Еліна випереджає Бенчіч та Бертенс приблизно на сотню баллів. Тобто їй потрібно виступити у Пекіні не гірше, ніж ці дві особи.
    На мій особистий погляд, Еліні для потрапляння достатньо буде виграти 3 матча у Пекіні. Тим самим випередити Серену. У такому випадку, щоб Еліна залишилася 9-ю у ЧГ, Бенчіч та Бертенс необхідно буде обидвом випереджати Світоліну. А зараз вони відстають від неї відповідно на 195 та 300 очок і знаходяться не в у найкращій формі. Навряд чи вони вдвох блискуче проведуть залишок сезону.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.09.2019 12:19
    +2
    Жаль звісно що Еліна і Даяна не змогли пройти в півфінал Уханя, бо півфіналісти автоматом отримують право починати свої виступи аж з 2-го кола. Особливо це для 6-го тижня поспіль виступів Еліни актуально, бо виснаження фізичне і емоційне ніхто не відміняв, плюс не зрозуміло що там із її коліном.
    Севастова любить феєрити в штатах, якби вона всюди грала як там, то точно була б представником ТОП-10. Про Китай важко сказати, але останнім часом прибалтка точно не виступала добре.
    Якщо я не помиляюсь, Пекін один із обов'язкових турнірів, результати якого автоматом ідуть у залік Чемпіонської гонки. Еліні зараз треба виступити, як мвнімум, не гірше ніж Б і Б Бертенс і Бенчіч.
    Даяна навряд чи зможе відібратися в Чжухай, але принаймі пройти пару кіл у Пекіні було б добре. А потім на турнір у Люксах, без заїзду в рашку. Поява нового тренера могла б надати Даяні емоційного підйому, як от Катаріні.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2019 12:02
    +2
    vizuals, 27.09.2019 11:55
    Те, що Еліна впізнала Сєвастову, немає сумнівів. Ось і поквітається.
    Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
    якщо Еліна зіграє так як з Ріске, то з Севастовою буде не багато шансів
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.09.2019 12:59
    +1
    Вадім Рубік, 27.09.2019 12:49
    Я про це "намёкав" вже два тижні.. Є догадки хто, але почекаю офіціально, знаю що переговори по новому тренеру ідуть))
    Вадим, Ви без жартів прямо колодязь інсайдерської інформації: Катаріну знаєте, Даяну теж.
    Мені варіант Даяна із Бажиним імпонує.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 12:49
    +1
    TanyaM, 27.09.2019 12:03
    Даяна официально подтвердила, что закончила сотрудничество с Оливье Женомом. Интересно, кто будет ее новый наставник
    Я про це "намёкав" вже два тижні.. Є догадки хто, але почекаю офіціально, знаю що переговори по новому тренеру ідуть))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 12:11
    +1
    relax-1984, 27.09.2019 12:06
    Что нужно Элине для Итогового?
    Я дуже вибачаюсь, але зараз на роботі. Може Стас Матусевіч відповість. Знаю напевно, що Еліна випереджає Бенчіч та Бертенс приблизно на сотню баллів. Тобто їй потрібно виступити у Пекіні не гірше, ніж ці дві особи.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.09.2019 11:55
    +1
    Те, що Еліна впізнала Сєвастову, немає сумнівів. Ось і поквітається.
    Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 13:00
    0
    Вадім Рубік, 27.09.2019 12:55
    Так відстає Еліна від Серены на 175очок чи на декілька менше хіба це аж три кола??
    Аякже. Навіть на Шоломі прохід двох перших кіл дає тільки 120 очок.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 12:55
    0
    Stanislav Matusevych, 27.09.2019 12:53
    На мій особистий погляд, Еліні для потрапляння достатньо буде виграти 3 матча у Пекіні. Тим самим випередити Серену. У такому випадку, щоб Еліна залишилася 9-ю у ЧГ, Бенчіч та Бертенс необхідно буде обидвом випереджати Світоліну. А зараз вони відстають від неї відповідно на 195 та 300 очок і знаходяться не в у найкращій формі. Навряд чи вони вдвох блискуче проведуть залишок сезону.
    Так відстає Еліна від Серены на 175очок чи на декілька менше хіба це аж три кола??
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2019 12:45
    0
    TanyaM, 27.09.2019 12:03
    Даяна официально подтвердила, что закончила сотрудничество с Оливье Женомом. Интересно, кто будет ее новый наставник
    Саме так, ось посилання на її твітер: https://twitter.com/D_Yastremska/status/1177504514951143426
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 27.09.2019 12:06
    0
    vizuals, 27.09.2019 11:55
    Те, що Еліна впізнала Сєвастову, немає сумнівів. Ось і поквітається.
    Даяна має перемагати Гарсію, бо тій буде важко з швидкою суперницею. Лише б Дая у корт влучала)))
    Что нужно Элине для Итогового?
    Ссылка
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