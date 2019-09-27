Пекин. Козлова победила на старте квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) одержала первую победу на турнире в Пекине. Четвертая ракетка Украины начинает соревнования с квалификации.
В первом раунде Козлова обыграла местную теннисистку Гао Синьюй. Игра завершилась в двух сетах - 6:3, 6:1.
В финале квалификации Козлова сыграет с Дженнифер Брэйди (№70 WTA).
Источник — Sport.ua
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