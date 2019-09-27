Пекин. Козлова победила на старте квалификации

Про дурне це явно про тебе)) тільки хтось програє то зразу ниє як баба)) іди сопельки підбери))

10:01 — Henriklarsson11

ну вот, сшибли корону и под ней стало видно человека. ему бы хорошего психолога и постараться от ...

09:58 — pike1

время еще вагон и маленькая тележка, можно еще єто год провалят дурака, а потом 3-4 года лучшим, ...