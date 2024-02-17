Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек вышла на 6-е место по количеству титулов WTA. Сколько у Свитолиной?
WTA
17 февраля 2024, 23:43 |
618
0

Свентек вышла на 6-е место по количеству титулов WTA. Сколько у Свитолиной?

Ига взяла 18-й трофей, выиграв соревнования WTA 1000 в Дохе

17 февраля 2024, 23:43 |
618
0
Свентек вышла на 6-е место по количеству титулов WTA. Сколько у Свитолиной?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

Для Иги это 18-й титул в карьере, 7-й тысячник и 1-й трофей в сезоне.

По количеству выигранных трофеев WTA Ига вышла на 6-е место среди действующих теннисисток, обогнав украинку Элину Свитолину, на счету которой их 17.

Топ-10 действующих теннисисток по количеству выигранных трофеев WTA:

  1. Винус Уильямс – 49
  2. Петра Квитова – 31
  3. Каролин Возняцки – 30
  4. Симона Халеп – 24
  5. Виктория Азаренко – 21
  6. Ига Свентек – 18
  7. Элина Свитолина – 17
  8. Каролина Плишкова – 17
  9. Анжелик Кербер – 14
  10. Арина Соболенко – 14
По теме:
Уроженка москвы поблагодарила Федерацию тенниса Казахстана в Катаре
СВИТОЛИНА: «Моя дочка смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее»
ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
Ига Свёнтек Винус Уильямс Петра Квитова Каролин Возняцки Симона Халеп Виктория Азаренко Элина Свитолина Каролина Плишкова Анжелик Кербер Арина Соболенко рейтинг WTA Доха
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Лемешко до Попова: символическая сборная уроженцев Николаевщины в Динамо
Футбол | 17 февраля 2024, 18:44 9
От Лемешко до Попова: символическая сборная уроженцев Николаевщины в Динамо
От Лемешко до Попова: символическая сборная уроженцев Николаевщины в Динамо

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о николаевцах в самом титулованном клубе Украины

Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Футбол | 17 февраля 2024, 08:57 5
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке

Паулу был не так лоялен к молодым «академикам», как его преемник Луиш Каштру, но некоторым шанс дал

Лис против Демона. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Роттердаме
Теннис | 17.02.2024, 22:10
Лис против Демона. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Роттердаме
Лис против Демона. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Роттердаме
Стало известно, сколько заработали Цуренко, Костюк и Калинина в Катаре
Теннис | 17.02.2024, 07:11
Стало известно, сколько заработали Цуренко, Костюк и Калинина в Катаре
Стало известно, сколько заработали Цуренко, Костюк и Калинина в Катаре
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Футбол | 17.02.2024, 06:55
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 1
Бокс
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
16.02.2024, 13:59
Бокс
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 4
Футбол
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
16.02.2024, 17:41 3
Теннис
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
16.02.2024, 11:27 7
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 36
Футбол
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем