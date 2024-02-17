Свентек вышла на 6-е место по количеству титулов WTA. Сколько у Свитолиной?
Ига взяла 18-й трофей, выиграв соревнования WTA 1000 в Дохе
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.
Для Иги это 18-й титул в карьере, 7-й тысячник и 1-й трофей в сезоне.
По количеству выигранных трофеев WTA Ига вышла на 6-е место среди действующих теннисисток, обогнав украинку Элину Свитолину, на счету которой их 17.
Топ-10 действующих теннисисток по количеству выигранных трофеев WTA:
- Винус Уильямс – 49
- Петра Квитова – 31
- Каролин Возняцки – 30
- Симона Халеп – 24
- Виктория Азаренко – 21
- Ига Свентек – 18
- Элина Свитолина – 17
- Каролина Плишкова – 17
- Анжелик Кербер – 14
- Арина Соболенко – 14
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