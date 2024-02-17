Свентек вышла на 6-е место по количеству титулов WTA. Сколько у Свитолиной?

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

Для Иги это 18-й титул в карьере, 7-й тысячник и 1-й трофей в сезоне.

По количеству выигранных трофеев WTA Ига вышла на 6-е место среди действующих теннисисток, обогнав украинку Элину Свитолину, на счету которой их 17.

Топ-10 действующих теннисисток по количеству выигранных трофеев WTA: