Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко

Завершилась первая неделя после Открытого чемпионата Австралии 2024. Девушки разыграли трофеи на турнирах в Линце и Хуахине, а мужчины провели соревнования в Монпелье, а также матчи Кубка Дэвиса. Украинские теннисистки не сумели порадовать болельщиков, но и представительство нашей страны с 29 января по 4 февраля было не таким уж и большим.

WTA 500 Линц

На индуре в Австрии выступила Даяна Ястремская, которая громко заявила о себе на Australian Open. Украинка получила WC от организаторов и прибыла в Линц под старт турнира. В первом раунде Даяна в трех сетах обыграла Эрику Андрееву, а во втором разгромно уступила Донне Векич 1:6, 1:6.

Провал Ястремской – возвращение старой Даяны со слабой игрой, с которой она была до австралийского мейджора? Вряд ли. Обычная усталость. Ястремская сама заявляла, что полуфинальный матч АО 2024 проиграла не она, а 3 матча в квалификации. Так на что можно было рассчитывать в Линце, учитывая еще тот факт, что в 1/2 финала Aus Open она потянула правую косую мышцу?

Странное решение ехать играть в Линц. Джетлаг, усталость, риск получить травму, да и Линц не рядовой турнир, там собрался неплохой состав. Предстоящую игровую неделю Даяна пропустит. Учитывая текущую ситуацию – это грамотно и ожидаемо, других вариантов и не было. Но не логичнее было бы пропустить Линц, а сейчас выступить в Абу-Даби, причем на харде, а не индуре? Вопрос риторический, уже как есть, будем верить в дальнейшие успехи Даяны.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

К слову, в Линце должна была играть и Элина Свитолина, но первая ракетка Украины снялась с турнира из-за травмы спины.

Титул на кортах Австрии выиграла Алена Остапенко. Латвийка украинского происхождения проводит неплохой сезон, если не учитывать не самое удачно выступления на Открытом чемпионате Австралии, где в одиночном разряде она выбыла уже в 3-м раунде.

У Остапенко были проблемы в Линце только против Клауры Таусон в 1/8 финала. Там она ушла с 1:3 во втором сете после проигранного первого, и с матчбола в третьей партии. В остальных поединках Алена не заметила сопротивления, уничтожив Беррейдж, Павлюченкову и Александрову.

В 2024 году на счету латвийки 2 титула WTA 500 (Аделаида, Линц), трофей в парном разряде в Брисбене (тоже WTA 500) и финал Aus Open в паре. Еще более приятен тот факт, что в тандеме Остапенко выступает с Людмилой Киченок.

Кажется, что Алене иногда не хватает физической подготовки. Мощь, тактика, ум, стратегия у Остапенко присутствуют. А вот лишний вес явно мешает. Наверное, если ей удастся похудеть, то она будет стабильно играть на высоком уровне и находится в топ-5 теннисисток, потому что сейчас, кроме Свентек, Рыбакиной, Соболенко и Гофф, попросту никого нет.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Что касается парного разряда, то Украину в Линце представила Надежда Киченок. Украинка в тандеме с Анной-Леной Фридзам дошла до полуфинала, где проиграла будущим победительницам из Италии Эррани и Паолини. Вообще двух грунтовых итальянок, которые не славятся мощной подачей, можно было бы и обыгрывать, но уже как есть.

WTA 250 Хуахин

В Таиланде ничего интересного не произошло. Вторая сеяная турнира Чжу Линь уверенно шла за защитой трофея, но в финале, к сожалению, проиграла «нейтралке» Диане Шнайдер.

Первой сеяной соревнований была 56-я ракетка Магда Линетт, которая в 1-м раунде как раз таки проиграла Шнайдер. Что можно было вообще ожидать от этого турнира?

Единственным, чем запомнился Хуахин, так это безумно странным выигранным на приеме поинтом от Юлии Путинцевой в матче против Ван Синью. В 1-м гейме третьего сета Юлия кое-как отбила подачу, мяч полетел очень высоко, но благодаря невероятному везению ударился об корт со стороны китаянки и вернулся на сторону Путинцевой. Ван Синью явно была не готова к этому...

АТР 250 Монпелье

Французский индур – отдельный вид искусства для французских болельщиков и теннисистов, но дальше всех из домашних игроков дошел Гарольд Майо (АТР 144), который уступил Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале.

С помощью большой удачи титул выиграл Александр Бублик. Абсолютно в каждом из 4 матчей он отдал первый сет, что позволило ему стать первым теннисистов в истории, который проиграл все стартовые партии во всех поединках на пути к трофею.

Во втором раунде, против Дениса Шаповалова, Бублику даже пришлось спасти 2 матчбола и выиграть бешенный тай-брейк во второй партии со счетом 14:12. Также Александр выиграл у Александра Шевченко, Феликса Оже-Альяссима и Борны Чорича.

Для представителя Казахстана это 4-й титул в карьере и 1-й в текущем сезоне. Также он во второй раз выиграл соревнования в Монпелье. В предыдущий раз ему это удавалось в 2022 году.



Getty Images/Global Images Ukraine. Борна Чорич и Александр Бублик

Кубок Дэвиса: Украина – США

Поединок Украина – США прошел на хардовых кортах комплекса SEB Arena в Вильнюсе. Мало кто ожидал, что украинцы смогут обыграть 32-кратных обладателей Кубка Дэвиса и впервые выйти в финальную часть турнира.

Так и случилось. Американцы выиграли со счетом 4:0. Но было ли легко? На удивление, сборная Украины создала США немало трудностей. Легким матчем для США была только победа Кристофера Юбекса против Вячеслава Белинского, но там и ясно... Пока Белинский будет жить в Instagram, репостить глупые видосики, то толку от него в сборной будет маловато. Еще ребенок, да и он сыграл исключительно потому, что Виталий Сачко получил травму.

Кстати, на травму нашего лидера, США ответили повреждением Тейлора Фритца, что слегка ослабило их состав. Но на замену вышел Юбекс, который, как уже было сказано выше, просто размазал несостоявшегося Белинского.



Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины по теннису

Статус лидера сборной Украины после травмы Сачко заполучил Алексей Крутых, и в стартовой встрече матчевого противостояния он зацепил сет у экс-23-й ракетки мира и четвертьфиналиста Australian Open 2023 Себастьяна Корды. В парном матче все тот же Крутых и его напарник Илья Белобородько взяли партию у топ-парников Раджива Рама и Остина Крайчека, что тоже является очень большим успехом.

Ну а в 4-м матче, который носил чисто формальный и развлекательный стиль, Владислав Орлов проиграл 9-й ракетке Тейлору Фритцу. Несмотря на поражение, Украина показала достойный результат, парни набрались опыта и теперь могут возвращаться в Тур, где, надеемся, покажут результаты.

Что дальше? США в сентябре будут играть в Davis Cup Finals, а украинцы проведут матч Первой Мировой группы.



Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США по теннису

Украина – США – 0:4

Видеообзор матча Алексей Крутых – Себастьян Корда

Сербия без Новака Джоковича не сумела выйти в Davis Cup Finals

Многие могли пропустить квалификационный матч Сербии против Словакии на грунтовых кортах. Сербы без лидера мирового рейтинга АТР Новака Джоковича уступили со счетом 0:4!

Ноле, видимо, пропустил матч своей команды не только из-за решения отдохнуть, но и потому что в 36 лет ему явно будет лишним тянуть свою команду...

В итоге Словакия впервые в истории квалифицировалась в Davis Cup Finals, а сербам, как и Украине, придется играть поединок Первой Мировой группы.

Результаты матчевого противостояния Сербия – Словакия – 0:4

Миомир Кецманович (Сербия) – Лукас Клейн (Словакия) – 6:7 (2:7), 2:6;

Душан Лайович (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:4, 2:6, 0:6;

Никола Какич / Миомир Кецманович (Сербия) – Лукас Клейн / Игор Зеленай (Словакия) – 6:7 (4:7), 3:6;

Ласло Джере (Сербия) – Лукас Покорный (Словакия) – 3:4.

Кстати, странно, что за Сербию не играл победитель Next Gen Хамад Меджедович, может быть с ним был бы результат и не такой позорный, но, как говорится, проблемы племени...



Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Словакии по теннису

Илья Марченко

Марченко из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины не поехал играть с США, а выступил на челленджере в Кобленце.

Вроде бы профильный индур, неплохие шансы на четвертьфинал, где можно было бы сыграть с Брендоном Накасимой или Филиппом Крайиновичем (кстати, а чего серб не поехал играть со Словакией?), но в итоге провал.

В первом раунде опытный украинец в трех сетах уступил грунтовому лаки-лузеру Давиду Хорде Санчису. Хорда не Корда, челленджер не Кубок Дэвиса, можно было бы и выиграть...

Рафаэль Надаль вернулся на корт

Травма Надаля в Брисбене, из-за которой он снялся с Australian Open, огорчила абсолютно всех болельщиков тенниса. Но пора смириться, что завершение карьеры живой легенды тенниса уже не за горами.

Рафа опубликовал снимки с тренировки в социальных сетях. Ожидается, что он выступит на турнире в Дохе с 19 по 24 февраля. Символично, что 3 года назад легендарный Роджер Федерер отметил свое возвращение на корт именно на этом турнире в Катаре.

Правда, в том же году он и завязал с профессиональным теннисом. Учитывая форму Рафы и конкуренцию в Туре, вряд ли испанец дотянет до конца 2024 года.