Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов
Владислав в двух сетах уступил Тейлору Фритцу
Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 598) проиграл 9-й ракетке мира Тейлору Фритцу в матчевом противостоянии Украина – США в Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.
Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 10 минут. Украинец сумел выиграть 7 геймов.
Кубок Дэвиса. Украина – США
Владислав Орлов (Украина) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 4:6
Теннисисты впервые провели очный поединок.
Этот матч никак не повлиял на итоговый результат противостоянии между Украиной и США, поскольку американцы уже выиграли 3 встречи: 2 одиночных матча и 1 парный.
Украина – США – 0:4
- Алексей Крутых – Себастьян Корда – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6
- Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс – 3:6, 2:6
- Илья Белобородько / Алексей Крутых – Остин Крайчек / Раджив Рам – 3:6, 6:4, 3:6
- Владислав Орлов – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6
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