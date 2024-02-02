Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 598) проиграл 9-й ракетке мира Тейлору Фритцу в матчевом противостоянии Украина – США в Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.

Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 10 минут. Украинец сумел выиграть 7 геймов.

Кубок Дэвиса. Украина – США

Владислав Орлов (Украина) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 4:6

Теннисисты впервые провели очный поединок.

Этот матч никак не повлиял на итоговый результат противостоянии между Украиной и США, поскольку американцы уже выиграли 3 встречи: 2 одиночных матча и 1 парный.

Украина – США – 0:4