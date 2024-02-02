Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов
Кубок Дэвиса
02 февраля 2024, 20:57 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:04
635
0

Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов

Владислав в двух сетах уступил Тейлору Фритцу

02 февраля 2024, 20:57 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:04
635
0
Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов и Орест Терещук

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 598) проиграл 9-й ракетке мира Тейлору Фритцу в матчевом противостоянии Украина – США в Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.

Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 10 минут. Украинец сумел выиграть 7 геймов.

Кубок Дэвиса. Украина – США

Владислав Орлов (Украина) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 4:6

Теннисисты впервые провели очный поединок.

Этот матч никак не повлиял на итоговый результат противостоянии между Украиной и США, поскольку американцы уже выиграли 3 встречи: 2 одиночных матча и 1 парный.

Украина – США – 0:4

  • Алексей Крутых – Себастьян Корда – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6
  • Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс – 3:6, 2:6
  • Илья Белобородько / Алексей Крутых – Остин Крайчек / Раджив Рам – 3:6, 6:4, 3:6
  • Владислав Орлов – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6

По теме:
Владислав Орлов – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников
Белобородько / Крутых – Крайчек / Рам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владислав Орлов Тейлор Фритц Кубок Дэвиса-2024 сборная США по теннису сборная Украины по теннису Украина - США
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами
Футбол | 02 февраля 2024, 17:18 7
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами

Жерсон Родригеш присоединился к «Словану»

Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?
Теннис | 02 февраля 2024, 16:15 7
Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?
Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?

Даяна опубликовала пост в своем Instagram

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 02.02.2024, 16:36
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 02.02.2024, 06:45
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
Бокс | 02.02.2024, 20:22
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
31.01.2024, 20:01 1
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 19
Футбол
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
01.02.2024, 09:35
Снукер
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 31
Футбол
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
01.02.2024, 13:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем