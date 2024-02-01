Украина – США – 0:2. Белинский не устоял в поединке с Юбенксом

1 февраля стартовала матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Во втором матче Вячеслав Белинский (№498 ATP) должен был сыграть против лидера американцев Тейлора Фритца (№9 ATP), но тот снялся. В итоге украинец сразился против Кристофера Юбенкса (№32 ATP), но это не помогло набрать первое очко для команды.

Кубок Дэвиса. Украина – США

Кристофер Юбенкс (США) – Вячеслав Белинский (Украина) – 6:3, 6:2

Отметим, что это был дебют Юбенкса в составе сборной США. Официальная причина снятия Фритца – травма правого бедра.

В первом матче Алексей Крутых проиграл Себастьяну Корде.

В пятницу первыми на корт выйдут пары. Сборная США находится в шаге от общей победы в матче.

Украина – США – 0:2