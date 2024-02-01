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  4. Украина – США – 0:2. Белинский не устоял в поединке с Юбенксом
Кубок Дэвиса
01 февраля 2024, 22:17 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:22
763
1

Украина – США – 0:2. Белинский не устоял в поединке с Юбенксом

Вячеслав выиграл несколько геймов, но силы были неравны

01 февраля 2024, 22:17 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:22
763
1
Украина – США – 0:2. Белинский не устоял в поединке с Юбенксом
ФТУ. Вячеслав Белинский

1 февраля стартовала матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Во втором матче Вячеслав Белинский (№498 ATP) должен был сыграть против лидера американцев Тейлора Фритца (№9 ATP), но тот снялся. В итоге украинец сразился против Кристофера Юбенкса (№32 ATP), но это не помогло набрать первое очко для команды.

Кубок Дэвиса. Украина – США
Кристофер Юбенкс (США) – Вячеслав Белинский (Украина) – 6:3, 6:2

Отметим, что это был дебют Юбенкса в составе сборной США. Официальная причина снятия Фритца – травма правого бедра.

В первом матче Алексей Крутых проиграл Себастьяну Корде.

В пятницу первыми на корт выйдут пары. Сборная США находится в шаге от общей победы в матче.

Украина – США – 0:2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Ну тут все більш менш зрозуміло й очікувано, хоча й такий результат з точки зору рейтингу є пристойним. Якщо не помиляюсь , то гратимуть чотири матчі ( ну якщо дивом завтра пара й Олексій не виграють), тому хочеться побачити  ще матч Крутих , щоб звикав до такого рівня суперництва ) Але серйозно, то матч з Фрітцем - це величезний досвід, а з Юбенксом можливо й поборотися, бо подача сьогодні буда не така вбивча , як завжди, дай нестабільний він гравець загалом. 
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