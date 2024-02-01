Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл

1 февраля стартовала матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

В первом матче Алексей Крутых (№342 ATP) проиграл американцу Себастьяну Корде (№33 ATP) в трех партиях.

Кубок Дэвиса. Украина – США

Себастьян Корда (США) – Алексей Крутых (США) – 6:3, 6:7(3), 6:4

Это была первая встреча между теннисистами.

Отметим, что Алексей во второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-50 мирового рейтинга. В первом раунде основы Australian Open 2023 Крутых уступил Диего Шварцману в четырех сетах.

В следующем матче на корт выйдут Вячеслав Белинский (№498 ATP) и Кристофер Юбенкс (№32 ATP).

Украина – США – 0:1