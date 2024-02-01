Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
В первом матче Алексей создал сопернику проблемы, но американец был лучше
1 февраля стартовала матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.
В первом матче Алексей Крутых (№342 ATP) проиграл американцу Себастьяну Корде (№33 ATP) в трех партиях.
Кубок Дэвиса. Украина – США
Себастьян Корда (США) – Алексей Крутых (США) – 6:3, 6:7(3), 6:4
Это была первая встреча между теннисистами.
Отметим, что Алексей во второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-50 мирового рейтинга. В первом раунде основы Australian Open 2023 Крутых уступил Диего Шварцману в четырех сетах.
В следующем матче на корт выйдут Вячеслав Белинский (№498 ATP) и Кристофер Юбенкс (№32 ATP).
Украина – США – 0:1
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