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  4. Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
Кубок Дэвиса
01 февраля 2024, 20:30 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:34
982
3

Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл

В первом матче Алексей создал сопернику проблемы, но американец был лучше

01 февраля 2024, 20:30 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:34
982
3
Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
ФТУ. Алексей Крутых

1 февраля стартовала матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

В первом матче Алексей Крутых (№342 ATP) проиграл американцу Себастьяну Корде (№33 ATP) в трех партиях.

Кубок Дэвиса. Украина – США
Себастьян Корда (США) – Алексей Крутых (США) – 6:3, 6:7(3), 6:4

Это была первая встреча между теннисистами.

Отметим, что Алексей во второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-50 мирового рейтинга. В первом раунде основы Australian Open 2023 Крутых уступил Диего Шварцману в четырех сетах.

В следующем матче на корт выйдут Вячеслав Белинский (№498 ATP) и Кристофер Юбенкс (№32 ATP).

Украина – США – 0:1

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Лидер сборной США не сыграет в матче Кубка Дэвиса с Украиной
сборная Украины по теннису сборная США по теннису Украина - США Алексей Крутых Себастьян Корда Кубок Дэвиса-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
У третьому сеті все вирішила різниця  в подачі , а так молодець. Хоч Корда й виглядав , наче з запою тільки вийшов, але Олексій, справді,  докладав руку, де міг . Були пристойні розіграші та й навряд хтось очікував , що гравець четвертого десятку буде дві години ганятися з гравцем четвертої сотні. Єдине, що більше засмучує, чим радує, такий рівень Крутих на інших турнірах не показує. А треба прогресувати, бо 342 - це не його рівень. Якраз награнності проти топів, яку він втрачає ,коли бездарно програє на челенджерах,  також не вистачило сьогодні. Не так давно Крутих проходив кваліфікацію Австралії,  тому треба повертатися хоча б на той рівень. Але все одно молодець, успіхів у кар'єрі.
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+1
Андрей Залищук
досить пристойна поразка зі взятим сетом
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+1
Vovan78
Я не можу зрозуміти, чому збірну нашої країни представляють гравці четвертої і п‘ятої сотні? Чому гравці які знаходяться вище в рейтингу АТР не приїхали на змагання, чи виступати за честь держави не так вигідно, як грати турніри за бабло? Федерацї потрібно якось провести з такими гравцями виховну роботу!! Крутих сьогодні молодець звичайно, показав достойну гру з більш рейтинговим гравцем!!!
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0
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