Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников
Украинцы ожидаемо проиграли американцам в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса
Во второй игровой день матчевого противостояния Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024 Украина – США состоялась парная встреча.
Илья Белобородько и Алексей Крутых, который заменил травмированного Виталия Сачко, в трех сетах уступили двум профильным парникам Остину Крайчеку и Радживу Раму, которые входят в топ-10 парного рейтинга АТР.
Кубок Дэвиса. Украина – США
Илья Белобородько (Украина) / Алексей Крутых (Украина) – Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) – 3:6, 6:4, 3:6
Для Украины это третье поражение в поединке с американцами. Таким образом, США в сентябре будут играть в Davis Cup Finals, а украинцы проведут матч Первой Мировой группы.
Украина – США – 0:3
- Алексей Крутых – Себастьян Корда – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6
- Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс – 3:6, 2:6
- Илья Белобородько / Алексей Крутых – Остин Крайчек / Раджив Рам – 3:6, 6:4, 3:6
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