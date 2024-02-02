Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников

Во второй игровой день матчевого противостояния Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024 Украина – США состоялась парная встреча.

Илья Белобородько и Алексей Крутых, который заменил травмированного Виталия Сачко, в трех сетах уступили двум профильным парникам Остину Крайчеку и Радживу Раму, которые входят в топ-10 парного рейтинга АТР.

Кубок Дэвиса. Украина – США

Илья Белобородько (Украина) / Алексей Крутых (Украина) – Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) – 3:6, 6:4, 3:6

Для Украины это третье поражение в поединке с американцами. Таким образом, США в сентябре будут играть в Davis Cup Finals, а украинцы проведут матч Первой Мировой группы.

Украина – США – 0:3