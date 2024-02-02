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  4. Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников
Кубок Дэвиса
02 февраля 2024, 19:10 | Обновлено 02 февраля 2024, 19:17
276
0

Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников

Украинцы ожидаемо проиграли американцам в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса

02 февраля 2024, 19:10 | Обновлено 02 февраля 2024, 19:17
276
0
Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников
ФТУ. Алексей Крутых, Илья Белобородько, Остин Крайчек и Раджив Рам

Во второй игровой день матчевого противостояния Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024 Украина – США состоялась парная встреча.

Илья Белобородько и Алексей Крутых, который заменил травмированного Виталия Сачко, в трех сетах уступили двум профильным парникам Остину Крайчеку и Радживу Раму, которые входят в топ-10 парного рейтинга АТР.

Кубок Дэвиса. Украина – США

Илья Белобородько (Украина) / Алексей Крутых (Украина) – Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) – 3:6, 6:4, 3:6

Для Украины это третье поражение в поединке с американцами. Таким образом, США в сентябре будут играть в Davis Cup Finals, а украинцы проведут матч Первой Мировой группы.

Украина – США – 0:3

  • Алексей Крутых – Себастьян Корда – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6
  • Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс – 3:6, 2:6
  • Илья Белобородько / Алексей Крутых – Остин Крайчек / Раджив Рам – 3:6, 6:4, 3:6

По теме:
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Кубок Дэвиса-2024 Илья Белобородько Остин Крайчек Алексей Крутых Раджив Рам Украина - США сборная Украины по теннису сборная США по теннису
Источник Sport.ua
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