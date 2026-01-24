ОФИЦИАЛЬНО. Полесье кусает локти. Украинец перешел в клуб из Казахстана

22-летний центральный защитник Борис Лотоцкий официально стал новым игроком клуба «Окжетпес» из высшей лиги Казахстана.

Борис лишь недавно покинул винницкую «Ниву» и уже, будучи свободным агентом, присоединился к новой команде.

По информации портала Transfermarkt, контракт Лотоцкого с казахстанским клубом рассчитан до конца 2026 года.

Центральный защитник вернулся в «Ниву» весной 2025 года после периода карьеры в «Черноморце». В течение 10 месяцев Борис провёл 21 матч за винничан и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» интересовалось услугами Бориса и планировало переманить защитника к себе.