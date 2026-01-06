Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фоден возглавляет рейтинг игроков АПЛ по количеству голевых моментов
Англия
06 января 2026, 18:32 |
61
0

Фоден возглавляет рейтинг игроков АПЛ по количеству голевых моментов

Игрок Манчестер Сити создал наибольшее количество голевых моментов в сезоне во всех турнирах

06 января 2026, 18:32 |
61
0
Фоден возглавляет рейтинг игроков АПЛ по количеству голевых моментов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Английский футболист Манчестер Сити Фил Фоден лидирует среди всех игроков команд АПЛ по количеству созданных голевых моментов (56) в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

На 4 момента от него отстают Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед и Доминик Собослаи из Ливерпуля (по 52).

Кроме упомянутой тройки, только Флориан Вирц из Ливерпуля создал 50+ голевых моментов в сезоне (50).

Жереми Доку из Манчестер Сити и Букайо Сака из Арсенала осталось совершить по одному подобному действию, чтобы достичь этой знаковой промежуточной отметки в сезоне.

В топ-10 по данному показателю входят также Деклан Райс из Арсенала (46), Иереми Пино из Кристал Пэлас (45), Мохамед Салах из Ливерпуля (43) и Эллиот Андерсон из Ноттингем Форест (42).

Игроки клубов АПЛ с наибольшим количеством созданных голевых моментов в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 56 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 52 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 52 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
  • 50 – Флориан Вирц (Ливерпуль)
  • 49 – Жереми Доку (Манчестер Сити)
  • 49 – Букайо Сако (Арсенал)
  • 46 – Деклан Райс (Арсенал)
  • 45 – Ереми Пино (Кристалл Пэлас)
  • 43 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 42 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
По теме:
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
ГВАРДИОЛА: «У Ман Сити травмированы 6–7 игроков. Такое иногда случается»
Неожиданный выбор. МЮ ведет переговоры с тремя тренерами
чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Сити Бруну Фернандеш Доминик Собослаи Флориан Вирц
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
Футбол | 06 января 2026, 18:50 0
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного

Доминик Северак снова защищает украинского защитника ПСЖ

Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06 января 2026, 07:24 0
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать

Британец – о возможном бое с украинцем

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06.01.2026, 09:11
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Футбол | 06.01.2026, 16:26
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 11
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем