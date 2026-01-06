Фоден возглавляет рейтинг игроков АПЛ по количеству голевых моментов

Английский футболист Манчестер Сити Фил Фоден лидирует среди всех игроков команд АПЛ по количеству созданных голевых моментов (56) в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

На 4 момента от него отстают Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед и Доминик Собослаи из Ливерпуля (по 52).

Кроме упомянутой тройки, только Флориан Вирц из Ливерпуля создал 50+ голевых моментов в сезоне (50).

Жереми Доку из Манчестер Сити и Букайо Сака из Арсенала осталось совершить по одному подобному действию, чтобы достичь этой знаковой промежуточной отметки в сезоне.

В топ-10 по данному показателю входят также Деклан Райс из Арсенала (46), Иереми Пино из Кристал Пэлас (45), Мохамед Салах из Ливерпуля (43) и Эллиот Андерсон из Ноттингем Форест (42).

Игроки клубов АПЛ с наибольшим количеством созданных голевых моментов в сезоне 2025/26 во всех турнирах