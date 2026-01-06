Фоден возглавляет рейтинг игроков АПЛ по количеству голевых моментов
Игрок Манчестер Сити создал наибольшее количество голевых моментов в сезоне во всех турнирах
Английский футболист Манчестер Сити Фил Фоден лидирует среди всех игроков команд АПЛ по количеству созданных голевых моментов (56) в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
На 4 момента от него отстают Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед и Доминик Собослаи из Ливерпуля (по 52).
Кроме упомянутой тройки, только Флориан Вирц из Ливерпуля создал 50+ голевых моментов в сезоне (50).
Жереми Доку из Манчестер Сити и Букайо Сака из Арсенала осталось совершить по одному подобному действию, чтобы достичь этой знаковой промежуточной отметки в сезоне.
В топ-10 по данному показателю входят также Деклан Райс из Арсенала (46), Иереми Пино из Кристал Пэлас (45), Мохамед Салах из Ливерпуля (43) и Эллиот Андерсон из Ноттингем Форест (42).
Игроки клубов АПЛ с наибольшим количеством созданных голевых моментов в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 56 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 52 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 52 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
- 50 – Флориан Вирц (Ливерпуль)
- 49 – Жереми Доку (Манчестер Сити)
- 49 – Букайо Сако (Арсенал)
- 46 – Деклан Райс (Арсенал)
- 45 – Ереми Пино (Кристалл Пэлас)
- 43 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 42 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
