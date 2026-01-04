Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
04 января 2026, 17:29 |
183
0

Реал – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги

04 января 2026, 17:29 |
183
0
Реал – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 19-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом».

Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прозвучал в 17:15 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин начал игру со скамьи запасных.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Реал – Бетис – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Олимпиакос – ОФИ – 3:0. Яремчук выиграл Суперкубок. Видео голов и обзор
Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Бетис
Реал достиг соглашения с полузащитником клуба-сенсации. Романо подтвердил
Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Бетис видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 4
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Футбол | 04.01.2026, 16:24
Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем