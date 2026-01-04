Испания04 января 2026, 17:29 |
183
0
Реал – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги
04 января 2026, 17:29 |
183
0
В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 19-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом».
Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прозвучал в 17:15 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин начал игру со скамьи запасных.
Чемпионат Испании. 19-й тур
Реал – Бетис – 0:0 (обновляется)
Гол:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 января 2026, 08:44 4
Боксер – о бое с Брюстером
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Футбол | 04.01.2026, 16:24
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Комментарии 0
Популярные новости
03.01.2026, 07:22
04.01.2026, 10:08 16
03.01.2026, 06:22
03.01.2026, 08:01 15
03.01.2026, 03:10
03.01.2026, 20:42 3
03.01.2026, 09:14 4
04.01.2026, 07:55 1