Реал – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 19-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом».

Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прозвучал в 17:15 по киевскому времени.

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин начал игру со скамьи запасных.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Реал – Бетис – 0:0 (обновляется)

Гол: