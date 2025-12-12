Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 декабря в 22:00 стартовал поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.

С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря

«Реал» Сосьедад – «Жирона» – 0:0 (обновляется)