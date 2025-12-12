Испания12 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 12 декабря 2025, 22:20
Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
12 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги
12 декабря в 22:00 стартовал поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».
Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.
С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря
«Реал» Сосьедад – «Жирона» – 0:0 (обновляется)
Дивлюсь Жирону і розумію що болтанка внизу це Їхнє законне місце
