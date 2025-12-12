Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
12 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 12 декабря 2025, 22:20
143
1

Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в 22:00 стартовал поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.

С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря

«Реал» Сосьедад – «Жирона» – 0:0 (обновляется)

Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Alexs
Дивлюсь Жирону і розумію що болтанка внизу це Їхнє законне місце
