Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
21 августа 2025, 18:04
0

Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер сделает это. Уверен в этом на 100%»

Каменюка оценил матч Лиги конференций

ФК Шахтер

В четверг «Шахтер» сыграет матч квалификации Лиги конференций против швейцарского «Серветта».

Ожиданиями поединка с корреспондентом Sport.ua поделился один из представителей футбола Донбасса, многолетний ветеран и капитан луганской «Зари» Никита Каменюка, ныне работающий тренером в структуре немецкого «Байера».

– От матча «Шахтер» – «Серветт» лично я ожидаю очень яркой, а главное – уверенной игры в атаке со стороны «горняков». Я думаю, что у нашей команды будет очень много моментов в этой встрече, и забитые мячи тоже обязательно будут. «Шахтеру» в любом случае нужен результат, и я надеюсь, что он его добьется.

– Что можете сказать о нынешнем «Шахтере»?

– Это хорошая команда, в которой сейчас подобраны хорошие футболисты. У нее очень креативная и быстрая линия атаки. Стиль, в котором сейчас играет «Шахтер», мне нравится. Я был очень удивлен тем, что «горняки» не смогли пройти предыдущего соперника, «Панатинаикос», и были вынуждены опуститься в Лигу конференций. И все же должен сказать, что игра «Шахтера» по сравнению с прошлым сезоном значительно улучшилась и повторюсь: мне очень импонирует нынешний стиль. Подкупают скоростные игроки и их скорые действия. Жаль, что не удалось достичь результата в предыдущем раунде Лиги Европы. И все же считаю, что текущий сезон будет для «Шахтера» удачным.

– Насколько сложен соперник для «Шахтера»?

– У «Серветта» очень хорошая линия атаки. Швейцарцы создают много моментов, действуют достаточно активно. Но, как мне кажется, при этом у них есть немало проблем в обороне.

– За счет чего, по вашему мнению, команда Арды Турана может рассчитывать на победу в этой игре?

– Думаю, все зависит от скоростных действий наших игроков и производительности в реализации голевых моментов. Главное – сыграть надежно и сконцентрировано в обороне. «Шахтеру» может помочь быстрый гол, который «откроет» игру. А еще немаловажную роль для дончан сыграют стандартные положения. При всех этих факторах и удастся пройти сопернику. В этом я убежден на 100%.

Никита Каменюка инсайд Шахтер Донецк Шахтер - Серветт Серветт Лига конференций
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
