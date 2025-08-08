Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Было ли нарушение? Судья не поставил пенальти в ворота Динамо после VAR
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 18:48 | Обновлено 08 августа 2025, 18:59
Матч второго тура Украинской Премьер-лиги проходит 8 августа во Львове

УПЛ. Тарас Михавко (справа)

8 августа проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

В первом тайме этого противостояния произошел интересный эпизод, из-за которого судья смотрел VAR. Защитник «Динамо» Тарас Михавко нарушил правила в своей штрафной и сбил соперника.

Однако, главный арбитр не поставил пенальти в ворота «бело-синих», так как зафиксировал нарушение со стороны игрока «Руха», которое случилось за несколько секунд до фола Михавко.

ФОТО. Фол игрока Руха, который зафиксировал арбитр

ФОТО. Нарушение от Михавко спустя несколько секунд после первого эпизода

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Тарас Михавко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
