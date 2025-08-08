Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 14:28 |
24
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист 1925

Матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги начнется 9 августа в 13:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

В субботу, 9 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
