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Испания
24 июля 2025, 11:38 | Обновлено 24 июля 2025, 11:52
675
1

Неугомонные. Атлетико договорился о трансфере еще одного игрока за 30 млн

Защитник Давид Ганцко готовится к переезду в Испанию

24 июля 2025, 11:38 | Обновлено 24 июля 2025, 11:52
675
1
Неугомонные. Атлетико договорился о трансфере еще одного игрока за 30 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Ганцко

Мадридский «Атлетико» в ближайшее время объявит о подписании 27-летнего защитника Давида Ганцко из «Фейернорда».

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что футболист согласовал контракт с испанским клубом после провала в переговорах с «Аль-Насром». Сумма трансфера Давида составит 30 миллионов евро.

В течение последних трех сезонов Давид представлял цвета голландской команды. В целом защитник отыграл 140 матчей за «Фейернорд», в которых спортсмен забил 15 мячей и оформил 12 ассистов.

Вместе с «Фейернордом» Ганцко выиграл три национальных трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Примечательно, что «Атлетико» за два месяца лета оформил семь полноценных трансферов.

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд трансферы трансферы Ла Лиги Давид Ганцко Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Victor673256ua
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