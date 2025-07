Неугомонные. Атлетико договорился о трансфере еще одного игрока за 30 млн

Мадридский «Атлетико» в ближайшее время объявит о подписании 27-летнего защитника Давида Ганцко из «Фейернорда».

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что футболист согласовал контракт с испанским клубом после провала в переговорах с «Аль-Насром». Сумма трансфера Давида составит 30 миллионов евро.

В течение последних трех сезонов Давид представлял цвета голландской команды. В целом защитник отыграл 140 матчей за «Фейернорд», в которых спортсмен забил 15 мячей и оформил 12 ассистов.

Вместе с «Фейернордом» Ганцко выиграл три национальных трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Примечательно, что «Атлетико» за два месяца лета оформил семь полноценных трансферов.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Atlético Madrid sign David Hancko from Feyenoord on €30m fixed fee plus add-ons.



Contract also agreed with the defender after Al Nassr deal collapsed.



New centre back for Simeone. 🆕 pic.twitter.com/g8AZYLxuUp