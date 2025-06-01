Мюнхен снова стал счастливым городом для французских команд
ПСЖ, как и Марсель, выиграл свой титул Лиги Чемпионов именно в Мюнхене
В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.
Второй раз в истории французский клуб выиграл Лигу чемпионов. И сделал это снова в Мюнхене. И сделал это снова против итальянской команды. И сделал это снова против команды из города Милан.
- 1993: Мюнхен, «Марсель» – «Милан» 1:0
- 2025: Мюнхен, ПСЖ – «Интер» 5:0.
«Интер» стал первой командой в истории финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, начиная с 1962 года, которая пропустила 5 голов в матче.
- 1962: «Бенфика» – «Реал» 5:3
- 2025: ПСЖ – «Интер» 5:0.
5 - Inter are the first team to concede five goals in a UEFA Champions League final; including the European Cup, it hadn't happened since 1962 (Benfica-Real Madrid 5-3). Stop.#UCLfinal #UCL pic.twitter.com/tbpOJ8bC60— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2025
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