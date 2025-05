Мюнхен снова стал счастливым городом для французских команд

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

Второй раз в истории французский клуб выиграл Лигу чемпионов. И сделал это снова в Мюнхене. И сделал это снова против итальянской команды. И сделал это снова против команды из города Милан.

«Интер» стал первой командой в истории финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, начиная с 1962 года, которая пропустила 5 голов в матче.

