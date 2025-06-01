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Лига чемпионов
01 июня 2025, 03:59 |
125
0

Мюнхен снова стал счастливым городом для французских команд

ПСЖ, как и Марсель, выиграл свой титул Лиги Чемпионов именно в Мюнхене

01 июня 2025, 03:59 |
125
0
Мюнхен снова стал счастливым городом для французских команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

Второй раз в истории французский клуб выиграл Лигу чемпионов. И сделал это снова в Мюнхене. И сделал это снова против итальянской команды. И сделал это снова против команды из города Милан.

  • 1993: Мюнхен, «Марсель» – «Милан» 1:0
  • 2025: Мюнхен, ПСЖ – «Интер» 5:0.

«Интер» стал первой командой в истории финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, начиная с 1962 года, которая пропустила 5 голов в матче.

  • 1962: «Бенфика» – «Реал» 5:3
  • 2025: ПСЖ – «Интер» 5:0.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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