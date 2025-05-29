Еврокубок для Челси, ударный день украинок на РГ-2025, сенсация в волейболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 мая.

1А. Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций

Лондонская команда после пропущенного гола в первом тайме забила четыре раза во втором

1B. Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед

Завершено 4 розыгрыша, и Челси стал 4-м обладателем трофея ЛК

1C. Бетис – Челси – 1:4. Камбек в финале Лиги конференций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций 2024/25

2А. Мудрик выиграл первый трофей после перехода в Челси

28 мая пенсионеры стали победителями Лиги конференций 2024/25

2B. ФОТО. Точно его? Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций

Энцо Фернандес опубликовал общее фото с Михаилом с вечеринки в честь триумфа

3. Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол

Наши волейболисты открыли Silesia Cup сенсацией

4А. Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос

Элина в двух напряженных сетах сломила сопротивление Анны Бондар

4B. Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025

Юлия разобралась с Анастасией Потаповой и пробилась в 1/16 финала мейджора в Париже

4C. Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025

Даяна в двух сетах справилась с Дианой Шнайдер, отомстив за Анастасию Соболеву

4D. Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025

Свитолина, Ястремская и Стародубцева в третьем раунде ждут еще и Калинину

5А. Сборная Украины по прыжкам в воду выиграла медальный зачет ЧЕ-2025

Сине-желтая команда взяла 5 золотых наград, и это лучший результат в истории

5B. Лыскун и Байло взяли серебро ЧЕ-2025 в синхронных прыжках с вышки

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в турецкой Анталье

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева

Александр подписал новый годовой контракт с опцией продления еще на год

6B. Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду

Бартулович заявил, что Супряга ему не нужен

7. Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд

«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха

8А. Ротань может возглавить иностранный клуб, где заменит россиянина

Украинский тренер заинтересовал ФК «Сабах»

8B. Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано

Тренер покинет «Александрию» и возглавит «Полесье»

8С. Григорчук останется в Украине. Есть предложение от клуба, который удивил

Украинцем интересуется «Буковина»

9А. Степанов не приедет. Известна заявка сборной Украины U-20 на матчи в июне

Подопечные Дмитрия Михайленко проведут два матча – против Марокко и США

9B. Все очень плохо. Известный украинский клуб получил третий трансферный бан

ФИФА третий раз наказал полтавскую «Ворсклу» из-за долгов перед игроками

10А. Мавритания шокировала Францию. Известны пары 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Украинская команда выбыла на стадии группового раунда турнира в Баку

10B. Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц

В ночь на 29 мая цапли переиграли Монреаль со счетом 4:2 в матче MLS

11А. Ливерпуль на пороге серьезнейшей перестройки

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о грядущих переменах в составе чемпиона Англии

11B. Арда Туран: легенда, дебошир, ноунейм

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о новом наставнике «Шахтера»