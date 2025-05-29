Еврокубок для Челси, ударный день украинок на РГ-2025, сенсация в волейболе
Главные новости за 28 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 мая.
1А. Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Лондонская команда после пропущенного гола в первом тайме забила четыре раза во втором
1B. Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед
Завершено 4 розыгрыша, и Челси стал 4-м обладателем трофея ЛК
1C. Бетис – Челси – 1:4. Камбек в финале Лиги конференций. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций 2024/25
2А. Мудрик выиграл первый трофей после перехода в Челси
28 мая пенсионеры стали победителями Лиги конференций 2024/25
2B. ФОТО. Точно его? Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций
Энцо Фернандес опубликовал общее фото с Михаилом с вечеринки в честь триумфа
3. Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Наши волейболисты открыли Silesia Cup сенсацией
4А. Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Элина в двух напряженных сетах сломила сопротивление Анны Бондар
4B. Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Юлия разобралась с Анастасией Потаповой и пробилась в 1/16 финала мейджора в Париже
4C. Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Даяна в двух сетах справилась с Дианой Шнайдер, отомстив за Анастасию Соболеву
4D. Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Свитолина, Ястремская и Стародубцева в третьем раунде ждут еще и Калинину
5А. Сборная Украины по прыжкам в воду выиграла медальный зачет ЧЕ-2025
Сине-желтая команда взяла 5 золотых наград, и это лучший результат в истории
5B. Лыскун и Байло взяли серебро ЧЕ-2025 в синхронных прыжках с вышки
Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в турецкой Анталье
6А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева
Александр подписал новый годовой контракт с опцией продления еще на год
6B. Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Бартулович заявил, что Супряга ему не нужен
7. Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха
8А. Ротань может возглавить иностранный клуб, где заменит россиянина
Украинский тренер заинтересовал ФК «Сабах»
8B. Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Тренер покинет «Александрию» и возглавит «Полесье»
8С. Григорчук останется в Украине. Есть предложение от клуба, который удивил
Украинцем интересуется «Буковина»
9А. Степанов не приедет. Известна заявка сборной Украины U-20 на матчи в июне
Подопечные Дмитрия Михайленко проведут два матча – против Марокко и США
9B. Все очень плохо. Известный украинский клуб получил третий трансферный бан
ФИФА третий раз наказал полтавскую «Ворсклу» из-за долгов перед игроками
10А. Мавритания шокировала Францию. Известны пары 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
Украинская команда выбыла на стадии группового раунда турнира в Баку
10B. Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц
В ночь на 29 мая цапли переиграли Монреаль со счетом 4:2 в матче MLS
11А. Ливерпуль на пороге серьезнейшей перестройки
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о грядущих переменах в составе чемпиона Англии
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