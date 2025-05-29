Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед

Вечером 28 мая в польском Вроцлаве состоялся финал Лиги конференций УЕФА.

Английский Челси обыграл испанский Бетис со счетом 4:1 и завоевал трофей.

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Бетис открыл счет на 9-й минуте благодаря голу Абде Эззальзули после передачи Иско. Однако во втором тайме Челси совершил камбек: Энцо Фернандес сравнял счет на 65-й минуте, через 5 минут Николас Джексон вывел команду вперед, а Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо закрепили преимущество синих.

Лучшим игроком матча стал полузащитник Челси Коул Палмер. Эта победа стала первым трофеем для главного тренера Челси Энцо Марески. Команда из Лондона сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне благодаря попаданию в топ-5 АПЛ.

Эта победа сделала Челси первым клубом, который выиграл все еврокубковые турниры: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.

Это был 4-й розыгрыш Лиги конференций, и Челси стал 4-м обладателем трофея ЛК.

По одному титулу ЛК имеют: Рома (Италия), Вест Хэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Челси (Англия).

Лига конференций. Финал

Вроцлав (Польша), 28 мая 2025

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Эззальзули, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

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