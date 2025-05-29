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Лига конференций
29 мая 2025, 00:23 | Обновлено 29 мая 2025, 00:35
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ФОТО. Назван лучший игрок финального матча Лиги конференций

Коул Палмер из Челси признан лучшим в поединке против Бетиса

29 мая 2025, 00:23 | Обновлено 29 мая 2025, 00:35
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0
ФОТО. Назван лучший игрок финального матча Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Вечером 28 мая в польском Вроцлаве состоялся финал Лиги конференций УЕФА, в котором английский «Челси» обыграл испанский «Бетис» со счетом 4:1.

«Бетис» открыл счет на 9-й минуте благодаря голу Абде Эззальзули после передачи Иско. Однако во втором тайме «Челси» совершил камбек: Энцо Фернандес сравнял счет на 65-й минуте, через 5 минут Николас Джексон вывел команду вперед, а Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо закрепили преимущество синих.

Лучшим игроком матча стал полузащитник «Челси» Коул Палмер.

Эта победа стала первым трофеем для главного тренера «Челси» Энцо Марески. Команда из Лондона сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне благодаря попаданию в топ-5 АПЛ.

Эта победа сделала «Челси» первым клубом, который выиграл все еврокубковые турниры: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.

Лига конференций. Финал

Вроцлав (Польша), 28 мая 2025

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Эззальзули, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Фотогалерея: Коул Палмер

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Бетис Челси Лига конференций Бетис - Челси Коул Палмер лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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