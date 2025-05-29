Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик получил медаль за выигранный еврокубок – Лигу конференций 2024/25.

Общим фото с украинцем в своих социальных сетях поделился аргентинский хавбек пенсионеров и автор первого гола в ворота Бетиса в финале ЛК (4:1) Энцо Фернандес.

Правда, на фото Фернандес позирует без своей медали, в то время как на Михаиле она есть. Учитывая тот факт, что Мудрик мог остаться без медали из-за того, что был отстранен от футбола (положительный допинг-тест) и не выступал за синих с декабря 2024, можно предположить, что Энцо отдал Михаилу свою награду.

Однако Мудрик все же еще не получил официальную дисквалификацию (проба В до сих пор не раскрыта), а Челси не убирал Михаила из заявки на плей-офф ЛК 24/25, поэтому претендовать на медаль, как заявлял авторитетный журналист Бен Джейкобс, украинец все же может.

К слову, после завершения финала еврокубка на поле Мудрик так и не спустился. Он наблюдал за празднование своих партнеров с трибун стадиона.

ФОТО. Точно его? Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций