Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Точно его? Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций
Лига конференций
29 мая 2025, 05:08 |
372
0

ФОТО. Точно его? Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций

Энцо Фернандес опубликовал общее фото с Михаилом с вечеринки в честь триумфа

29 мая 2025, 05:08 |
372
0
ФОТО. Точно его? Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик получил медаль за выигранный еврокубок – Лигу конференций 2024/25.

Общим фото с украинцем в своих социальных сетях поделился аргентинский хавбек пенсионеров и автор первого гола в ворота Бетиса в финале ЛК (4:1) Энцо Фернандес.

Правда, на фото Фернандес позирует без своей медали, в то время как на Михаиле она есть. Учитывая тот факт, что Мудрик мог остаться без медали из-за того, что был отстранен от футбола (положительный допинг-тест) и не выступал за синих с декабря 2024, можно предположить, что Энцо отдал Михаилу свою награду.

Однако Мудрик все же еще не получил официальную дисквалификацию (проба В до сих пор не раскрыта), а Челси не убирал Михаила из заявки на плей-офф ЛК 24/25, поэтому претендовать на медаль, как заявлял авторитетный журналист Бен Джейкобс, украинец все же может.

К слову, после завершения финала еврокубка на поле Мудрик так и не спустился. Он наблюдал за празднование своих партнеров с трибун стадиона.

ФОТО. Точно его? Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций

По теме:
ИСКО: «Это то, что подводит нас на протяжении всего сезона»
Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Что произошло во втором тайме? Нас подкосили травмы»
Коул ПАЛМЕР: «Честно говоря, надоело просто катать мяч назад и в стороны»
фото Михаил Мудрик Энцо Фернандес Лига конференций Бетис Челси Бетис - Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Футбол | 28 мая 2025, 07:00 3
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити

Самба Диалло подтвердил, что вернется в киевский клуб

С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Футбол | 29 мая 2025, 02:30 0
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу

Украинский вингер «Челси» просто хотел забрать медаль

«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 28.05.2025, 05:23
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Футбол | 28.05.2025, 23:57
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Футбол | 28.05.2025, 15:59
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 12
Футбол
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
27.05.2025, 08:57
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем