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  4. Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Англия
27 мая 2025, 19:00 |
3414
6

Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду

Украинец имеет шанс получить медаль победителя Лиги Конференций

27 мая 2025, 19:00 |
3414
6
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола, прилетел во Вроцлав. По информации британского журналиста Бена Джейкобса, Михаил Мудрик может завтра появиться на поле, но после матча.

Мудрик будет иметь право подняться на пьедестал почета и получить медаль после финала ЛК.

На пьедестал почета могут подняться все игроки, которые играли в Лиге Конференций, и это право распространяется и на Михаила, даже несмотря на то, что он отстранен от футбола.

«Челси» обдумывает, вручать ли Мудрику завтра медаль на поле, или в частном порядке.

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Дмитрий Олейник Источник: Бен Джейкобс
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Remark
Аха😁
Призер! Йопта)))
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+2
serhiy
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+1
Обсервер Влад
Хтось ще пам'ятає про цього допінгіста?
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0
ZANREGENT1993
Интересно
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0
Iigor6583
Щось довго тянуть з цією пробою В. А відносно нагороди, якщо не заборонено, то чому б ні?
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0
Полковник
Так у мишутки 3 гола и 3 ассиста в 6 играх в ЛК☝️а наша дыр очка шубкисова 34 из 36 в ЛЕ  всего за 8 игр 5 забила
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-2
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