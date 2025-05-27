Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола, прилетел во Вроцлав. По информации британского журналиста Бена Джейкобса, Михаил Мудрик может завтра появиться на поле, но после матча.

Мудрик будет иметь право подняться на пьедестал почета и получить медаль после финала ЛК.

На пьедестал почета могут подняться все игроки, которые играли в Лиге Конференций, и это право распространяется и на Михаила, даже несмотря на то, что он отстранен от футбола.

«Челси» обдумывает, вручать ли Мудрику завтра медаль на поле, или в частном порядке.