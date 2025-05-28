Ливерпуль на пороге серьезнейшей перестройки

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии нынешнего сезона. Усомниться в превосходстве «красных» по ходу турнирной дистанции не было даже малейшей возможности. Мерсисайдцы с первых же туров захватили лидерство в АПЛ, и до конца сезона это лидерство так никому и не уступили, забронировав за собой чемпионскую корону фактически еще ранней весной.

Тем не менее, перед началом нынешнего сезона букмекерские конторы «не рекомендовали» ставить на чемпионство «Ливерпуля». Команда Арне Слота не являлась фаворитом турнирного пелотона. Ни явным фаворитом, ни скрытым.

Конечно, это не тот случай, что в 2016-м, когда чемпионом Англии стал «Лестер». Тогда у букмекеров прилет инопланетян на землю котировался ниже, нежели чемпионство команды Клаудио Раньери. Тем не менее, на нынешний «Ливерпуль» мало кто ставил. И зря, ибо мерсисайдцы фактически в «одну калитку» выиграли сезон.

И это после того, как команду оставил гениальный Юрген Клопп. И после того, как минувшим летом клуб провел весьма скучную трансферную кампанию: за 30 миллионов был куплен голкипер Мамардашвили, который тут-таки был отправлен в аренду, и за 12 миллионов был приобретен атакующий хав Кьеза, который погоду в команде не делал.

Однако такая «скучная» активность «красных» прошлым летом была, как оказалось, неспроста. Как оказалось, то все было очень продуманно. Продуманно и новым наставником «Ливерпуля» Арне Слотом, и новым спортивным директором клуба Ричардом Хьюзом. Именно этих двоих можно смело считать главными творцами чемпионства «Ливерпуля» (если речь идет не о футболистах).

Об алгоритме успеха Слота – «пришел, увидел, победил» – знают практически все. А вот персона нынешнего спортдира «Ливера» не часто мелькает в новостях. А должна бы. Ибо это именно тот человек, который и привел в команду Слота.

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Ричард Хьюз до перехода в «Ливерпуль» работал на аналогичной должности в клубе, цвета которого небезуспешно защищает наш Илья Забарный. Именно Хьюз привел в «Борнмут» нынешнего наставника первой команды Андони Ираолу, а также Джастина Клюйверта, Милоша Керкеза, Антуана Семеньо и еще некоторых других ключевых игроков.

Хьюз должен был приступить к работе в «Ливерпуле» в начале нынешнего сезона, однако, по сути, он приступил раньше – весной прошлого года. После того, как стало известно, что Клопп покинет «Энфилд», и ему нужно искать преемника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Хьюз и Арне Слот

Преемника искал Хьюз, формально все еще числившийся на работе в «Борнмуте». Когда кандидатуры Хаби Алонсо и Аморима отпали, Хьюз обратился к кандидатуре тогдашнего рулевого «Фейеноорда» Арне Слота. Именно Хьюз убедил боссов «Ливерпуля» остановить свой выбор на не очень раскрученном на то время нидерландском наставнике.

О том выборе никто в «Ливерпуле» не пожалел. И с первых же дней совместной работы Хьюз и Слот сумели не только найти общий язык, но и сумели достичь единства в умении расставлять приоритеты. Ричард и Арне посчитали, что Клопп оставил отличное наследство, посему вряд ли нужно серьезно усиливать команду. Команду нужно будет усиливать по окончанию сезона 2024/2025.

Расчет оказался верным. На «старых дрожжах» новый наставник «Ливера» блестяще справился со своей турнирной задачей. И вот теперь настал черед выходить на авансцену Ричарду Хьюзу, ведь даже невооруженным взглядом было видно, что во второй части сезона «Ливерпулю» не хватает глубины скамейки.

На трансферный рынок «красным» нужно выходить еще и потому, что команда нуждается и в усилении серьезном, и фактически в смене поколений. Да и Трент ушел так некстати.

Словом, одними косметическими ремонтами тут делу уже не поможешь. Поэтому грядущее межсезонье для «Ливерпуля» уже точно не будет «нудным». По многословным сообщениям в британских СМИ можно сделать вывод, что трансферное лето-2025 для «Ливерпуля» станет не только очень горячим, но и одним из самых дорогостоящих в истории клуба.

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Собственно, «Ливерпуль» уже начал делать горячим предстоящее трансферное лето. Потерю Трента клуб уже успел заполнить. На место правого защитника приобретен Жереми Фримпонг из «Байера».

За этим футболистом пристально наблюдал и Слот, и Хьюз. После того, как нидерландец несколько раз лично пообщался с Фримпонгом, и получил добро на переход, в дело вмешался спортивный отдел клуба.

Фактически, в этой связи Хьюзу даже не пришлось пускать в ход свою известную коммуникабельность и дипломатичность. «Ливерпуль» просто «дружески» уведомил «Байер», что активирует опцию выкупа контракта Фримпонга. То есть, выплатит «фармацевтам» 35 млн евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Фримпонг

А вот дальше дипломатичность и коммуникабельность Хьюза оказались как нельзя кстати. Потому что спортдир «Ливера» замахнулся на главную звезду «Байера» – атакующего полузащитника Флориана Вирца.

Этот парень сейчас нарасхват. Куда его только не сватали. Вроде бы он хотел в «Реал». А затем в «МанСити». А потом – в «Баварию». Но сейчас он уже очень хочет в «Ливерпуль». Настолько хочет, что, по имеющейся информации, уже подписал личное соглашение с «красными». Далее – дело за клубами. То есть, за Хьюзом в первую очередь.

Хьюз должен поспособствовать своему нынешнему клубу и в переговорах с бывшим клубом. «Ливер» очень хочет заполучить левого защитника «вишен» Керкеза. Переговоры обещают быть сложными, поскольку «Борнмут» не намерен уступить этого игрока дешевле 50 млн евро.

А еще «Ливерпуль» очень нуждается в усилении атакующего звена. И в этой связи Хьюз сотоварищи смотрят в сторону «Ньюкасла». На Александера Исака. Хотя сказать – смотрят, это, все-таки, преувеличение. Скорее, облизываются в ту сторону, поскольку «Ньюкасл» и слышать не желает о продаже своего бомбардира.

Поэтому «красные» переключились на форварда «Айнтрахта» Уго Экитике. Ценник на нем тоже «кусается» – порядка 90 миллионов. Но где сейчас найдешь дешевого квалифицированного нападающего?

В свою очередь, на выход из «Ливерпуля» тоже уже практически выстроилась очередь. В клубе не против, если новые коллективы для себя найдут Дарвин Нуньенс, Луис Диас, Диогу Жота, Джо Гомес, Бен Доук, Костас Цимикас и Харви Эллиот.

В общем, ближайшее трансферное лето для «Ливерпуля» и впрямь будет очень горячим. И дорогостоящим. И наверняка Ричард Хьюз и его отдел сделают все от них зависящее, а может, и больше, дабы команда получила такую необходимую новую кровь.

А вот справится ли Арне Слот с этой новой кровью, увидим уже по ходу нового сезона.