Украина. Премьер лига28 мая 2025, 17:40 | Обновлено 28 мая 2025, 18:45
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Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Бартулович заявил, что Супряга ему не нужен
28 мая 2025, 17:40 | Обновлено 28 мая 2025, 18:45
5473
17
Наставник Зари Младен Бартулович заявил, что форвард Владислав Супряга ему не нужен, поэтому клуб не будет продлевать аренду игрока у Динамо.
«Есть у нас несколько арендованных, но можно точно сказать, что Супряги с нами не будет. Еще у нескольких завершаются контракты, по ним скоро будут решения», – сказал Бартулович.
Супряга не забивает в чемпионате Украины с осени 2020 года.
В нынешнем сезоне Владислав, чей контракт истекает в 2026 году, провел 11 матчей.
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- "Базель", "Дженоа", "Сампдорія", влітку після "Дніпра" була "Болонья".
- Про які цифри ми говоримо?
- 6,5 мільйонів було. Це "Базель".
- Коли ЗМІ писали про 15 мільйонів, це була "Болонья"?
- Це була "Болонья".
- Це була правдива інформація? Агенти мали на руках реальну пропозицію?
- Так.
- Луческу не відпустив тебе у "Болонью"?
- Цього я не знаю. Мені сказали, що ні. І поставили цінник у 25 мільйонів.