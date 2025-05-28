Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду

Наставник Зари Младен Бартулович заявил, что форвард Владислав Супряга ему не нужен, поэтому клуб не будет продлевать аренду игрока у Динамо.

«Есть у нас несколько арендованных, но можно точно сказать, что Супряги с нами не будет. Еще у нескольких завершаются контракты, по ним скоро будут решения», – сказал Бартулович.

Супряга не забивает в чемпионате Украины с осени 2020 года.

В нынешнем сезоне Владислав, чей контракт истекает в 2026 году, провел 11 матчей.