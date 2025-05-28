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  4. Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 17:40 | Обновлено 28 мая 2025, 18:45
5473
17

Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду

Бартулович заявил, что Супряга ему не нужен

28 мая 2025, 17:40 | Обновлено 28 мая 2025, 18:45
5473
17
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Наставник Зари Младен Бартулович заявил, что форвард Владислав Супряга ему не нужен, поэтому клуб не будет продлевать аренду игрока у Динамо.

«Есть у нас несколько арендованных, но можно точно сказать, что Супряги с нами не будет. Еще у нескольких завершаются контракты, по ним скоро будут решения», – сказал Бартулович.

Супряга не забивает в чемпионате Украины с осени 2020 года.

В нынешнем сезоне Владислав, чей контракт истекает в 2026 году, провел 11 матчей.

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Младен Бартулович Заря Луганск Динамо Киев Владислав Супряга Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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Комментарии 17
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Gargantua81
у него контракт истекает, он будет свободным агентом
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+2
Burevestnik
відпустити на волю в межах країни...
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+2
KIEWADIM
Ебапа с 2020 без голов, форвард. Ну это прискорбно, пора заканчивать. Пробовать себя в другом амплуа...
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+1
Andromed
сумно за нього, попри великий потенціал він так і не зміг розкритися
Ответить
+1
Tea with milk
И Гармаша верните
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-1
AK.228
Никому не нужен 
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-2
MIRRA
Грав собі чувак у Дніпрі, ні треба було взяти і засунути на лаву запасних в ДК... тепер утримуйте дармоїда. сума 7 млн фігурувала, коли його кияни підписували, гадаю, що ця цифра медійна (два хитрих єврея просто набивали ціну майбутньому самородку, сподіваючись вигідно перепродати). А Супряга, отримавши жирний контракт, перестав пахати....  
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-3
apepa
Слабый форвард. Даже звёздочки у него на футболке высыпались!
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-4
Полковник
Поможет в ЛЧ нашему шампиньону развпятилетку☝️
Ответить
-8
Alexander Киев
 З якими клубами були перемовини?
- "Базель", "Дженоа", "Сампдорія", влітку після "Дніпра" була "Болонья".
- Про які цифри ми говоримо?
- 6,5 мільйонів було. Це "Базель".
- Коли ЗМІ писали про 15 мільйонів, це була "Болонья"?
- Це була "Болонья".
- Це була правдива інформація? Агенти мали на руках реальну пропозицію?
- Так.
- Луческу не відпустив тебе у "Болонью"?
- Цього я не знаю. Мені сказали, що ні. І поставили цінник у 25 мільйонів.
Ответить
-9
Alexander Киев
ФК ОПЗЖ не вміє ні грати, ні продавати, ні заробляти. Типовий зброд Суркісні
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-11
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