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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 19:25 | Обновлено 28 мая 2025, 19:44
2392
1

Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд

«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха

28 мая 2025, 19:25 | Обновлено 28 мая 2025, 19:44
2392
1
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» получил приглашение на участие в детско-юношеском футбольном турнире в городе Доха. Однако, украинская команда отказалась и выступила с официальным заявлением.

«ФА «Кривбасс» получила приглашение от Академии Aspire в Катаре к участию в тренировочном лагере своих юных футболистов. Это возрастные группы U-13, U-14 и U-15. Праздник футбола должен состояться с 30 мая по 4 июня в столице страны – городе Доха.

На днях организаторы сообщили ФА «Кривбасс», что в тренировочном лагере в апреле 2025 участвовали российские команды. Поэтому футбольный клуб «Кривбасс» вынужден отказаться от участия в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре.

Всем известно, что уже четвертый год продолжается полномасштабная война российской федерации против Украины. С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение. Это стало причиной запрета от ФИФА и УЕФА сборным командам и клубам россии участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Министерством молодежи и спорта Украины для украинцев запрещено участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом.

Подытоживая вышесказанное, сообщаем, что воспитанники Футбольной Академии «Кривбасс» в связи с этими обстоятельствами не смогут принять участие в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре с 30 мая по 4 июня 2025 года», – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» интересуется нидерландским тренером Патриком ван Леувеном.

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Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война детско-юношеский футбол Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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_9Quantum19_
От би ще й "Д"(К) з їх проросійським керівництвом і емблемою "Д" радянського ката дзержинського потурили на болота! Бо з ним ніякою чесною боротьбою "Метали" не зможуть відняти титул
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