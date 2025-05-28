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  4. Бронзовый призер УПЛ может возглавить Кривбасс. Раньше он тренировал Шахтер
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 00:45 |
430
0

Бронзовый призер УПЛ может возглавить Кривбасс. Раньше он тренировал Шахтер

Патрик ван Леувен рассматривается как возможная замена Юрию Вернидубу

28 мая 2025, 00:45 |
430
0
Бронзовый призер УПЛ может возглавить Кривбасс. Раньше он тренировал Шахтер
ФК Заря. Патрик ван Леувен

«Кривбасс» интересуется нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, сообщает известный комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста 1925», как и Имад Ашур, является одним из многих кандидатов на вакантную после ухода Юрия Вернидуба должность.

Кроме «Шахтера» и «Металлиста 1925» в Украине Патрик ван Леувен тренировал луганскую «Зарю», с которой в сезоне 2022/23 завоевал бронзовые медали чемпионата Украины.

Сезон УПЛ 2024/25 «Кривбасс» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 30 матчах.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк назначение тренера Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Дмитрий Вус Источник: Вацко Live
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