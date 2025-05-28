Бронзовый призер УПЛ может возглавить Кривбасс. Раньше он тренировал Шахтер
Патрик ван Леувен рассматривается как возможная замена Юрию Вернидубу
«Кривбасс» интересуется нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, сообщает известный комментатор и блогер Виктор Вацко.
По информации источника, бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста 1925», как и Имад Ашур, является одним из многих кандидатов на вакантную после ухода Юрия Вернидуба должность.
Кроме «Шахтера» и «Металлиста 1925» в Украине Патрик ван Леувен тренировал луганскую «Зарю», с которой в сезоне 2022/23 завоевал бронзовые медали чемпионата Украины.
Сезон УПЛ 2024/25 «Кривбасс» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 30 матчах.
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