Бронзовый призер УПЛ может возглавить Кривбасс. Раньше он тренировал Шахтер

«Кривбасс» интересуется нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, сообщает известный комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста 1925», как и Имад Ашур, является одним из многих кандидатов на вакантную после ухода Юрия Вернидуба должность.

Кроме «Шахтера» и «Металлиста 1925» в Украине Патрик ван Леувен тренировал луганскую «Зарю», с которой в сезоне 2022/23 завоевал бронзовые медали чемпионата Украины.

Сезон УПЛ 2024/25 «Кривбасс» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 30 матчах.