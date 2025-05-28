Все очень плохо. Известный украинский клуб получил трансферный бан

Полтавская «Ворскла», которая выступает в Украинской Премьер-лиге, получила очередной трансферный бан от ФИФА. Информация об этом наказании появилась в официальном реестре FIFA Registration Ban List.

Ограничения вступило в силу 26 мая 2025 года – полтавский коллектив не сможет регистрировать новых футболистов в течении трех следующих трансферных окон. Стоит отметить, что это уже третий трансферный бан со стороны ФИФА.

Впервые «Ворскла» получила бан 8 апреля, второй раз клуб наказали 30 апреля. Каждый из этих банов имеет срок действия на три ближайших окна.

Причина таких решений – невыполнение со стороны полтавского коллектива финансовых обязанностей перед бывшими игроками. Первый трансферный бан был наложен из-за долгов перед легионером Ардитом Толи.

«Ворскла» набрала 27 баллов в текущем сезоне чемпионата Украины и заняла 13-е место в турнирной таблице. Полтавский клуб 29 мая и 1 июня сыграет переходные матчи с «Кудровкой».