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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 09:01 | Обновлено 28 мая 2025, 09:02
2099
0

Все очень плохо. Известный украинский клуб получил трансферный бан

ФИФА третий раз наказал полтавскую «Ворсклу» из-за долгов перед игроками

28 мая 2025, 09:01 | Обновлено 28 мая 2025, 09:02
2099
0
Все очень плохо. Известный украинский клуб получил трансферный бан
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла», которая выступает в Украинской Премьер-лиге, получила очередной трансферный бан от ФИФА. Информация об этом наказании появилась в официальном реестре FIFA Registration Ban List.

Ограничения вступило в силу 26 мая 2025 года – полтавский коллектив не сможет регистрировать новых футболистов в течении трех следующих трансферных окон. Стоит отметить, что это уже третий трансферный бан со стороны ФИФА.

Впервые «Ворскла» получила бан 8 апреля, второй раз клуб наказали 30 апреля. Каждый из этих банов имеет срок действия на три ближайших окна.

Причина таких решений – невыполнение со стороны полтавского коллектива финансовых обязанностей перед бывшими игроками. Первый трансферный бан был наложен из-за долгов перед легионером Ардитом Толи.

«Ворскла» набрала 27 баллов в текущем сезоне чемпионата Украины и заняла 13-е место в турнирной таблице. Полтавский клуб 29 мая и 1 июня сыграет переходные матчи с «Кудровкой».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава трансферный бан
Николай Титюк Источник
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