Стало известно, почему Ворскла получила трансферный бан от ФИФА

ФИФА официально наложила на полтавскую «Ворсклу» трансферный бан. Это означает, что в течение 3 следующих трансферных окон клуба запрещается регистрировать новых футболистов.

По информации источника, причиной трансферного бана полтавской команды стало то, что клуб не рассчитался перед своим бывшим игроком Ардитом Толи.

Албанский полузащитник Толи находился на контракте с Ворсклой с 2022 по 2024 год. Провел 18 матчей, на его счету один ассист.

В нынешнем сезоне «Ворскла» находится на 14 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 25 сыгранных матчей.