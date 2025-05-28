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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 19:07 | Обновлено 28 мая 2025, 19:33
3431
2

Григорчук останется в Украине. Есть предложение от клуба, который удивил

Украинцем интересуется «Буковина»

28 мая 2025, 19:07 | Обновлено 28 мая 2025, 19:33
3431
2
Григорчук останется в Украине. Есть предложение от клуба, который удивил
ЛНЗ. Роман Григорчук

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении главного тренера Романа Григорчука.

Как сообщила клубная пресс-служба, прекращение сотрудничества произошло по согласию обеих сторон.

По информации источника, Роман Григорчук может остаться тренировать в Украине и уже имеет конкретное предложение. Тренером интересуется «Буковина», которая в следующем сезоне будет выступать в Первой Лиге.

Григорчук взял время на размышления. Его приоритет – работать с клубом из УПЛ. Он ожидает предложений.

Отметим, что «Буковина» в этом сезоне дошла до полуфинала Кубка Украины, где проиграла «Динамо».

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Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Після симпатичного та міцного Чорноморця на початку 2010-х більше у Григорчука в Україні щось не виходило
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0
Sandrik85
Якраз його рівень
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