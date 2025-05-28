Григорчук останется в Украине. Есть предложение от клуба, который удивил
Украинцем интересуется «Буковина»
Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении главного тренера Романа Григорчука.
Как сообщила клубная пресс-служба, прекращение сотрудничества произошло по согласию обеих сторон.
По информации источника, Роман Григорчук может остаться тренировать в Украине и уже имеет конкретное предложение. Тренером интересуется «Буковина», которая в следующем сезоне будет выступать в Первой Лиге.
Григорчук взял время на размышления. Его приоритет – работать с клубом из УПЛ. Он ожидает предложений.
Отметим, что «Буковина» в этом сезоне дошла до полуфинала Кубка Украины, где проиграла «Динамо».
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