ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком
Черкасский клуб по соглашению сторон завершил сотрудничество с тренером
Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении главного тренера Романа Григорчука.
Как сообщила клубная пресс-служба, прекращение сотрудничества произошло по согласию обеих сторон.
«Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем», – написано в клубном Telegram-канале ЛНЗ.
Григорчук присоединился к команде во время сезона - в декабре 2024 года. Вместе с командой специалист успел отыграть 13 поединков (две победы, шесть ничьих и пять поражений).
По результатам Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ финишировал рядом с зоной вылета - 12-е место. В течение чемпионата команда набрала 31 пункт.
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