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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 13:56 | Обновлено 26 мая 2025, 14:17
1886
2

ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком

Черкасский клуб по соглашению сторон завершил сотрудничество с тренером

26 мая 2025, 13:56 | Обновлено 26 мая 2025, 14:17
1886
2
ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении главного тренера Романа Григорчука.

Как сообщила клубная пресс-служба, прекращение сотрудничества произошло по согласию обеих сторон.

«Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем», – написано в клубном Telegram-канале ЛНЗ.

Григорчук присоединился к команде во время сезона - в декабре 2024 года. Вместе с командой специалист успел отыграть 13 поединков (две победы, шесть ничьих и пять поражений).

По результатам Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ финишировал рядом с зоной вылета - 12-е место. В течение чемпионата команда набрала 31 пункт.

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Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
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Комментарии 2
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Cityzen83
Ну це логічно, Григорчук такий же спец, як Ашур в Поліссі був.
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+1
Перець
як я і  писав пакуй чемодани фізкультурник
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+1
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