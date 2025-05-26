ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении главного тренера Романа Григорчука.

Как сообщила клубная пресс-служба, прекращение сотрудничества произошло по согласию обеих сторон.

«Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем», – написано в клубном Telegram-канале ЛНЗ.

Григорчук присоединился к команде во время сезона - в декабре 2024 года. Вместе с командой специалист успел отыграть 13 поединков (две победы, шесть ничьих и пять поражений).

По результатам Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ финишировал рядом с зоной вылета - 12-е место. В течение чемпионата команда набрала 31 пункт.