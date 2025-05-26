Ашур отреагировал на слухи о неожиданном назначении в Кривбасс
Имад Ашур категорически отказался комментировать слухи
Бывший коуч житомирского «Полесья» Имад Ашур отреагировал слухи о вероятном назначении его на должность главного тренера криворожского «Кривбасса».
– Сегодня была обнародована информация, что «Кривбасс» рассматривает Вас как одного из претендентов на должность главного тренера. Соответствует ли это действительности?
– Я думаю, что в таких случаях лучше обойтись без комментариев.
– Возможно, с Вашей стороны это не будет чем-то слишком некорректным, ведь вчера Юрий Вернидуб объявил о своем уходе. Поэтому место главного тренера «Кривбасса» ныне вакантно.
– Да не в этом смысл. Вопрос в том, что комментировать слухи я просто не считаю нужным. Вот и все.
– А на вас за последние дни кто-то выходил из «Кривбасса» или вообще из каких-то других клубов?
– Вообще без комментариев. Трансферы любят тишину, поэтому без комментариев в любом случае. Интересно, что подобная информация появляется в СМИ, но я же говорю, что не могу это прокомментировать.
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