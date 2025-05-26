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  4. Ашур отреагировал на слухи о неожиданном назначении в Кривбасс
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 13:53 |
1573
4

Ашур отреагировал на слухи о неожиданном назначении в Кривбасс

Имад Ашур категорически отказался комментировать слухи

26 мая 2025, 13:53 |
1573
4
Ашур отреагировал на слухи о неожиданном назначении в Кривбасс
ФК Полесье. Имад Ашур

Бывший коуч житомирского «Полесья» Имад Ашур отреагировал слухи о вероятном назначении его на должность главного тренера криворожского «Кривбасса».

– Сегодня была обнародована информация, что «Кривбасс» рассматривает Вас как одного из претендентов на должность главного тренера. Соответствует ли это действительности?

– Я думаю, что в таких случаях лучше обойтись без комментариев.

– Возможно, с Вашей стороны это не будет чем-то слишком некорректным, ведь вчера Юрий Вернидуб объявил о своем уходе. Поэтому место главного тренера «Кривбасса» ныне вакантно.

– Да не в этом смысл. Вопрос в том, что комментировать слухи я просто не считаю нужным. Вот и все.

– А на вас за последние дни кто-то выходил из «Кривбасса» или вообще из каких-то других клубов?

– Вообще без комментариев. Трансферы любят тишину, поэтому без комментариев в любом случае. Интересно, что подобная информация появляется в СМИ, но я же говорю, что не могу это прокомментировать.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Rrrrrrrr
Якщо так - то шкода Кривбас...
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+3
Diodora
Не дай Боже, комусь взяти це ''чудо'' собі в тренери. 
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0
bibka stara
Ну, если бы был фей - он бы так и сказал, мол, не, це всьо нахрюк. а тут просто *ноу комментс*
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0
Перець
якісь каруселі в упл відбуваються з тренерами
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0
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