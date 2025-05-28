Ротань может возглавить иностранный клуб, где заменит россиянина

Украинский тренер Руслан Ротань решил не продлевать контракт с «Александрией» и ищет новое место работы.

По информации ТаТоТаке, лучший тренер Украины сезона 2024/25 посетил Баку по приглашению клуба «Сабах». Руководство клуба рассматривает Ротаня как одного из потенциальных преемников экс-игрока сборной россии Василия Березуцкого.

Азербайджанский клуб занял в этом сезоне 5 место и вышел в финал Кубка страны. Отмечается, что у 43-летнего тренера запланирована еще одна встреча – с президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем.

Ранее сообщалось, что Ротань может возглавить «Металлист 1925».