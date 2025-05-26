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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 11:39 |
868
0

Не Полесье. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Руслан Петрович возглавит «Металлист 1925»

26 мая 2025, 11:39 |
868
0
Не Полесье. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань в следующем сезоне будет тренировать харьковский «Металлист 1925», сообщает Telegram-канал «Камон, плей!».

По информации источника, между специалистом и клубом Первой лиги есть принципиальная договоренность, на которую не повлияет результат стыковых матчей. То есть коуч согласился работать в клубе, даже если он не получит повышение в классе.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках за право участия в УПЛ харьковчане сыграют с киевским «Левым Берегом».

Интересно, что несколькими часами ранее Игорь Бурбас сообщил, что Руслан Ротань станет новым главным тренером житомирского «Полесья».

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу назначение тренера Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Первая лига Украины Металлист 1925
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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