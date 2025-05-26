Не Полесье. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Руслан Петрович возглавит «Металлист 1925»
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань в следующем сезоне будет тренировать харьковский «Металлист 1925», сообщает Telegram-канал «Камон, плей!».
По информации источника, между специалистом и клубом Первой лиги есть принципиальная договоренность, на которую не повлияет результат стыковых матчей. То есть коуч согласился работать в клубе, даже если он не получит повышение в классе.
Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках за право участия в УПЛ харьковчане сыграют с киевским «Левым Берегом».
Интересно, что несколькими часами ранее Игорь Бурбас сообщил, что Руслан Ротань станет новым главным тренером житомирского «Полесья».
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