Мавритания шокировала Францию. Известны пары 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

В Азербайджане определены четвертьфиналисты ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

В 1/8 финала большую сенсацию преподнесла сборная Мавритании, которая обыграла Францию (1:0) и вышла в четвертьфинал.

Определены пары 1/4 финала, матчи пройдут 29 мая: Венгрия – Мавритания, Черногория – Чехия, Англия – Азербайджан, Босния и Герцеговина – Сербия.

Ранее украинская команда проиграла матча турнира и завершила турнир после группового раунда.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

1/8 финала

27 мая 2025

16:30. Англия – Болгария – 2:2 (пен. 3:1)

– Болгария – 2:2 (пен. 3:1) 18:00. Португалия – Венгрия – 2:3

– 2:3 19:30. Азербайджан – Румыния – 1:1 (пен. 2:1)

– Румыния – 1:1 (пен. 2:1) 21:00. Франция – Мавритания – 0:1

28 мая 2025

16:30. Черногория – Польша – 1:0

– Польша – 1:0 18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд – 3:1

– Таиланд – 3:1 19:30. Чехия – Израиль – 4:1

– Израиль – 4:1 21:00. Сербия – Грузия – 3:2

Пары 1/4 финала

29 мая 2025

16:30. Венгрия – Мавритания

18:00. Черногория – Чехия

19:30. Англия – Азербайджан

21:00. Босния и Герцеговина – Сербия

Результаты матчей

Инфографика