Мавритания шокировала Францию. Известны пары 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
Украинская команда выбыла на стадии группового раунда турнира в Баку
В Азербайджане определены четвертьфиналисты ЧМ-2025 по мини-футболу.
Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.
В 1/8 финала большую сенсацию преподнесла сборная Мавритании, которая обыграла Францию (1:0) и вышла в четвертьфинал.
Определены пары 1/4 финала, матчи пройдут 29 мая: Венгрия – Мавритания, Черногория – Чехия, Англия – Азербайджан, Босния и Герцеговина – Сербия.
Ранее украинская команда проиграла матча турнира и завершила турнир после группового раунда.
ЧМ-2025 по мини-футболу
Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня
1/8 финала
27 мая 2025
- 16:30. Англия – Болгария – 2:2 (пен. 3:1)
- 18:00. Португалия – Венгрия – 2:3
- 19:30. Азербайджан – Румыния – 1:1 (пен. 2:1)
- 21:00. Франция – Мавритания – 0:1
28 мая 2025
- 16:30. Черногория – Польша – 1:0
- 18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд – 3:1
- 19:30. Чехия – Израиль – 4:1
- 21:00. Сербия – Грузия – 3:2
Пары 1/4 финала
29 мая 2025
- 16:30. Венгрия – Мавритания
- 18:00. Черногория – Чехия
- 19:30. Англия – Азербайджан
- 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия
Результаты матчей
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