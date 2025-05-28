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28 мая 2025, 23:23 | Обновлено 28 мая 2025, 23:32
574
3

Мавритания шокировала Францию. Известны пары 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Украинская команда выбыла на стадии группового раунда турнира в Баку

28 мая 2025, 23:23 | Обновлено 28 мая 2025, 23:32
574
3
Мавритания шокировала Францию. Известны пары 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
Minifootball Ukraine

В Азербайджане определены четвертьфиналисты ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

В 1/8 финала большую сенсацию преподнесла сборная Мавритании, которая обыграла Францию (1:0) и вышла в четвертьфинал.

Определены пары 1/4 финала, матчи пройдут 29 мая: Венгрия – Мавритания, Черногория – Чехия, Англия – Азербайджан, Босния и Герцеговина – Сербия.

Ранее украинская команда проиграла матча турнира и завершила турнир после группового раунда.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

1/8 финала

27 мая 2025

  • 16:30. Англия – Болгария – 2:2 (пен. 3:1)
  • 18:00. Португалия – Венгрия – 2:3
  • 19:30. Азербайджан – Румыния – 1:1 (пен. 2:1)
  • 21:00. Франция – Мавритания – 0:1

28 мая 2025

  • 16:30. Черногория – Польша – 1:0
  • 18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд – 3:1
  • 19:30. Чехия – Израиль – 4:1
  • 21:00. Сербия – Грузия – 3:2

Пары 1/4 финала

29 мая 2025

  • 16:30. Венгрия – Мавритания
  • 18:00. Черногория – Чехия
  • 19:30. Англия – Азербайджан
  • 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия

Результаты матчей

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Serhii P.
Жесть просто. Як Франція могла програти Мавританії? 
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