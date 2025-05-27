Завершен групповой раунд. Стали известны пары 1/8 финала ЧМ по мини-футболу
Украинцы проиграли три матча и завершили турнир, не выйдя в плей-офф
В Азербайджане завершился групповой раунд ЧМ-2025 по мини-футболу.
Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а затем уступили Турции (1:3). Украинская команда проиграла и третий матч турнира, всухую уступив Венгрии (0:3). Сине-желтые покинули чемпионат мира с нулем очков.
Итоговое положение в группе C: Англия (7 очков), Венгрия (5), Турция (4), Украина (0).
По итогам группового раунда определены пары 1/8 финала, матчи пройдут 27 и 28 мая.
ЧМ-2025 по мини-футболу
Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня
Пары 1/8 финала
27 мая 2025
- 16:30. Англия – Болгария
- 18:00. Португалия – Венгрия
- 19:30. Азербайджан – Румыния
- 21:00. Франция – Мавритания
28 мая 2025
- 16:30. Черногория – Польша
- 18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд
- 19:30. Чехия – Израиль
- 21:00. Сербия – Грузия
Сетки плей-офф
Инфографика
Результаты матчей
Итоговые таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Так быстро», удивляется Конопля
Черкасский ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером