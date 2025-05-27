Завершен групповой раунд. Стали известны пары 1/8 финала ЧМ по мини-футболу

В Азербайджане завершился групповой раунд ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

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В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а затем уступили Турции (1:3). Украинская команда проиграла и третий матч турнира, всухую уступив Венгрии (0:3). Сине-желтые покинули чемпионат мира с нулем очков.

Итоговое положение в группе C: Англия (7 очков), Венгрия (5), Турция (4), Украина (0).

По итогам группового раунда определены пары 1/8 финала, матчи пройдут 27 и 28 мая.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

Пары 1/8 финала

27 мая 2025

16:30. Англия – Болгария

18:00. Португалия – Венгрия

19:30. Азербайджан – Румыния

21:00. Франция – Мавритания

28 мая 2025

16:30. Черногория – Польша

18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд

19:30. Чехия – Израиль

21:00. Сербия – Грузия

Сетки плей-офф

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