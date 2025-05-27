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Чемпионат мира
27 мая 2025, 10:51 | Обновлено 27 мая 2025, 11:18
648
0

Завершен групповой раунд. Стали известны пары 1/8 финала ЧМ по мини-футболу

Украинцы проиграли три матча и завершили турнир, не выйдя в плей-офф

27 мая 2025, 10:51 | Обновлено 27 мая 2025, 11:18
648
0
Завершен групповой раунд. Стали известны пары 1/8 финала ЧМ по мини-футболу
Minifootball Ukraine

В Азербайджане завершился групповой раунд ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а затем уступили Турции (1:3). Украинская команда проиграла и третий матч турнира, всухую уступив Венгрии (0:3). Сине-желтые покинули чемпионат мира с нулем очков.

Итоговое положение в группе C: Англия (7 очков), Венгрия (5), Турция (4), Украина (0).

По итогам группового раунда определены пары 1/8 финала, матчи пройдут 27 и 28 мая.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

Пары 1/8 финала

27 мая 2025

  • 16:30. Англия – Болгария
  • 18:00. Португалия – Венгрия
  • 19:30. Азербайджан – Румыния
  • 21:00. Франция – Мавритания

28 мая 2025

  • 16:30. Черногория – Польша
  • 18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд
  • 19:30. Чехия – Израиль
  • 21:00. Сербия – Грузия

Сетки плей-офф

Инфографика

Результаты матчей

Итоговые таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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