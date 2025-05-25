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25 мая 2025, 16:51 | Обновлено 25 мая 2025, 16:56
807
8

Полное фиаско. Украина проиграла третий матч на ЧМ-2025 по мини-футболу

Украинская команда всухую уступила сборной Венгрии и покинула турнир

25 мая 2025, 16:51 | Обновлено 25 мая 2025, 16:56
807
8
Полное фиаско. Украина проиграла третий матч на ЧМ-2025 по мини-футболу
Kyivstar TV

25 мая сборная Украины завершила выступления на ЧМ-2025 по мини-футболу матчем против команды Венгрии.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проиграла и третий матч турнира, всухую уступив Венгрии (0:3). Сине-желтые покидают чемпионат мира с нулем очков.

32 команды разделены на 8 групп по 4 сборные. Для выхода в 1/8 финала нужно занять первое или второе место в квартете.

В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а Турция и Венгрия сыграли вничью (1:1). Во втором туре Англия и Венгрия разошлись миром (1:1), а Украина уступила Турции (1:3).

Турнирное положение: Венгрия (5), Англия (4 очка), Турция (4), Украина (0).

Впереди в группе будет сыгран матч Турция – Англия, по итогам которого будут определены две команды, вышедшие в плей-офф.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

Венгрия – Украина – 3:0

Голы: Жомбор Ковесди, 5, Тимож Кес, 40 Миклош Барабаш, 44

Матчи группы C

  • 21.05. 09:30. Венгрия – Турция – 1:1
  • 21.05. 12:00. Украина – Англия – 0:4
  • 23.05. 14:15. Англия – Венгрия – 1:1
  • 23.05. 18:30. Украина – Турция – 1:3
  • 25.05. 15:30. Венгрия – Украина – 3:0
  • 25.05. 17:15. Турция – Англия

Заявка сборной Украины на чемпионат мира 2025 по мини-футболу

  • Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.
  • Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский.

Фотогалерея

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мини-футбол Руслан Зарубин сборная Украины по мини-футболу чемпионат мира по мини-футболу Венгрия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 8
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JSI
Це міні-футбол, а футзал де ми топові інший вид спорту.
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0
Alehandro
Не засмучуйтеся) Цей, прости боже, вид спорту - нікому не потрібне лайно)
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0
Victor673256ua
Футбол міні , а проблеми у збірної максі
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0
Андрій Заліщук
Це дерьмо, а не зірна, понабирали якихось маргіналів, де ті хлопці, які шуміли на ЧС ще донедавна?
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0
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