Полное фиаско. Украина проиграла третий матч на ЧМ-2025 по мини-футболу

25 мая сборная Украины завершила выступления на ЧМ-2025 по мини-футболу матчем против команды Венгрии.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

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Украинская команда проиграла и третий матч турнира, всухую уступив Венгрии (0:3). Сине-желтые покидают чемпионат мира с нулем очков.

32 команды разделены на 8 групп по 4 сборные. Для выхода в 1/8 финала нужно занять первое или второе место в квартете.

В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а Турция и Венгрия сыграли вничью (1:1). Во втором туре Англия и Венгрия разошлись миром (1:1), а Украина уступила Турции (1:3).

Турнирное положение: Венгрия (5), Англия (4 очка), Турция (4), Украина (0).

Впереди в группе будет сыгран матч Турция – Англия, по итогам которого будут определены две команды, вышедшие в плей-офф.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

Венгрия – Украина – 3:0

Голы: Жомбор Ковесди, 5, Тимож Кес, 40 Миклош Барабаш, 44

Матчи группы C

21.05. 09:30. Венгрия – Турция – 1:1

21.05. 12:00. Украина – Англия – 0:4

– 0:4 23.05. 14:15. Англия – Венгрия – 1:1

23.05. 18:30. Украина – Турция – 1:3

– 1:3 25.05. 15:30. Венгрия – Украина – 3:0

– Украина – 3:0 25.05. 17:15. Турция – Англия

Заявка сборной Украины на чемпионат мира 2025 по мини-футболу

Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский.

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