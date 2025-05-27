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27 мая 2025, 02:19 | Обновлено 27 мая 2025, 02:47
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0

Венгрия – Украина – 3:0. ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира в Баку

27 мая 2025, 02:19 | Обновлено 27 мая 2025, 02:47
21
0
Венгрия – Украина – 3:0. ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча
Minifootball Ukraine

25 мая сборная Украины завершила выступления на ЧМ-2025 по мини-футболу матчем против команды Венгрии.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а затем уступили Турции (1:3).

Украинская команда проиграла и третий матч турнира, всухую уступив Венгрии (0:3). Сине-желтые покидают чемпионат мира с нулем очков.

Итоговое положение: Англия (7 очков), Венгрия (5), Турция (4), Украина (0).

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

Венгрия – Украина – 3:0

Голы: Жомбор Ковесди, 5, Тимож Кес, 40 Миклош Барабаш, 44

Матчи группы C

  • 21.05. 09:30. Венгрия – Турция – 1:1
  • 21.05. 12:00. Украина – Англия – 0:4
  • 23.05. 14:15. Англия – Венгрия – 1:1
  • 23.05. 18:30. Украина – Турция – 1:3
  • 25.05. 15:30. Венгрия – Украина – 3:0
  • 25.05. 17:15. Турция – Англия – 0:3

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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