Венгрия – Украина – 3:0. ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира в Баку
25 мая сборная Украины завершила выступления на ЧМ-2025 по мини-футболу матчем против команды Венгрии.
Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.
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В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а затем уступили Турции (1:3).
Украинская команда проиграла и третий матч турнира, всухую уступив Венгрии (0:3). Сине-желтые покидают чемпионат мира с нулем очков.
Итоговое положение: Англия (7 очков), Венгрия (5), Турция (4), Украина (0).
ЧМ-2025 по мини-футболу
Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня
Венгрия – Украина – 3:0
Голы: Жомбор Ковесди, 5, Тимож Кес, 40 Миклош Барабаш, 44
Матчи группы C
- 21.05. 09:30. Венгрия – Турция – 1:1
- 21.05. 12:00. Украина – Англия – 0:4
- 23.05. 14:15. Англия – Венгрия – 1:1
- 23.05. 18:30. Украина – Турция – 1:3
- 25.05. 15:30. Венгрия – Украина – 3:0
- 25.05. 17:15. Турция – Англия – 0:3
Видео голов и обзор матча
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