Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде украинка в двух сетах справилась с «нейтральной» 12-й ракеткой мира Дианой Шнайдер за 1 час и 50 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Диана Шнайдер [11] – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 5:7

В первой партии Даяна уступала 0:4 с двумя брейками, но с камбеком сумела забрать сет.

Вообще Шнайдер уже в третьем матче подряд упускает убедительное преимущество. В четвертьфинале Рима Диана после выигранного первого сета проиграла во втором со счета 4:0, а затем отдала и матч, а в первом раунде Ролан Гаррос с 0:5 позволила украинке Анастасии Соболевой сделать 6:5.

Правда, Соболева не сумела одолеть Шнайдер – 6:7 (3:7), 2:6. Даяна отомстила за свою соотечественницу.

Ястремская взяла реванш у Шнайдер за поражение в 1/8 финала травяных соревнований в Бад-Хомбурге в прошлом году.

На старте РГ-2025 Даяна одолела Дестани Аяву. В третьем круге французского слэма Ястремская поборется против еще одной «нейтральной» россиянки Людмилы Самсоновой (WTA 18).

Ястремская в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй раз пробилась в 1/16 финала. В 2024 на этой стадии она уступила Коко Гауфф.

Ястремская стала третьей представительницей Украины в третьем раунде РГ-2025 после Элины Свитолиной и Юлии Стародубцевой.