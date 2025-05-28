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  4. Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 22:01 | Обновлено 28 мая 2025, 22:44
7524
34

Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025

Даяна в двух сетах справилась с Дианой Шнайдер, отомстив за Анастасию Соболеву

28 мая 2025, 22:01 | Обновлено 28 мая 2025, 22:44
7524
34
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде украинка в двух сетах справилась с «нейтральной» 12-й ракеткой мира Дианой Шнайдер за 1 час и 50 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Диана Шнайдер [11] – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 5:7

В первой партии Даяна уступала 0:4 с двумя брейками, но с камбеком сумела забрать сет.

Вообще Шнайдер уже в третьем матче подряд упускает убедительное преимущество. В четвертьфинале Рима Диана после выигранного первого сета проиграла во втором со счета 4:0, а затем отдала и матч, а в первом раунде Ролан Гаррос с 0:5 позволила украинке Анастасии Соболевой сделать 6:5.

Правда, Соболева не сумела одолеть Шнайдер – 6:7 (3:7), 2:6. Даяна отомстила за свою соотечественницу.

Ястремская взяла реванш у Шнайдер за поражение в 1/8 финала травяных соревнований в Бад-Хомбурге в прошлом году.

На старте РГ-2025 Даяна одолела Дестани Аяву. В третьем круге французского слэма Ястремская поборется против еще одной «нейтральной» россиянки Людмилы Самсоновой (WTA 18).

Ястремская в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй раз пробилась в 1/16 финала. В 2024 на этой стадии она уступила Коко Гауфф.

Ястремская стала третьей представительницей Украины в третьем раунде РГ-2025 после Элины Свитолиной и Юлии Стародубцевой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 34
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Андрій Заліщук
Просто космос сьогодні, три з трьох перемог і дві над болотними, навіть сету не віддали їм!!! Єдиний смуток це те, що далі знову кацапьоздал (да скільки їх там?)...але віримо в Даясю, їх все до снаги, коли вимикає співачку і вмикає тенісистку!!!
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+29
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sahka1981
Молодець!!!
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+20
Neptun
Знищена чергова кацапюрка! Це великий плюс.  За характер Даяні теж плюс. За якість гри промовчу. Там такі страшні коливання, точно промовчу.
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+18
Павло
Сцуко, та скільки ж там тих кацапок по сітці. Засівав ними хтось, чи як?
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+18
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Vadym Shcherban
Нарешті ми побачили колишню Даяну: потужну, агресивну та вольову. Так не без нервів, але сьогодні виходило набагато більше ніж помилялася. Браво. Наші дівчата сьогодні це щось неймовірне. Дякуємо за Перемоги, 2 з яких над особами 404!
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+18
introvert
Даяна > діана. І це класно. Фірмовий надпотужний теніс від Ястремської, нарешті без провалів від старту і до фінішу. Коли гарно, то гарно)
Я так розумію, Гойснер в боксі? Тоді він таки дійсно щось знає) Принаймні ключики до Даяни вміє підібрати як ніхто.
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+18
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Vlad Holl
Так обійти на віражі - це щось. Давно я не бачив такої Даяни. Хотілося б щоб так до фіналу грала. От одне - подвійних треба оминати і все буде супер.
Доречі , сьогодні визначний день - наші тенісистки в такій кількості ще не проходили в третє коло на ВШ.
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+13
Показать Скрыть 4 ответа
Олег Мандрівник
Знаменательный день для украинского женского тенниса
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+12
C.Пеклов
Молодець!Не знаю був чи ні на матчі тренер Гройснер,але гра Даяна після 0-4 сподобалася.Так тримати й надалі!
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+12
SosokDayany
Браво Даяна ,просто красуня !
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+9
C.Пеклов
Дая завтра в парі з Н.Кіченок грає пару проти ще однієї безпрапорної Рахимової.Побажаємо успіху нашим двічатам
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+6
OVS
Дві путіністки і орбаністка йдуть за рюзьгим ваєнним коритом! Ото гульнули україночки !
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+5
Sashamar
Чудовий вийшов бекон. Рожевий з червоними прожилками і салом по краях
З Самсоновой повинно бути простіше, вона не грунтівниця. Юля здолала її в Мадриді, чим Даяна гірше?
Підсумки дня. Якщо винести наших за дужки, приємних несподіванок, на жаль, не сталося. Омонівка на Тайхманн витратила усього 80 хвилин (цікаво, скільки пішло б у Еліни), Радукану клієнтка Свьонтек. Остапка ледь не зганьбилася (з нею таке буває), вчасно оговталася. Ну й казка Бейлек добігла кінця, хоч після першого сета здавалося, що вона переможною ходою піде далі.
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+5
u6464u
звичайно Даяна молодець, але до гри Даяни занадто чимало  запитань, стільки років в турі і без замітного прогрессу грати практично на одному рівні , не пора задуматись 
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-4
Barabashovo
Замечательный день! Это потому что харьковчане сегодня особо горячо болели! И наша незламна энергия города-героя Украины передалась Эле, Юле и Дае на корт!
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-13
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apepa
У кого харьковский характер найден.
Тот пройдет любую Шнайдер!
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-14
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