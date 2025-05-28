Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Даяна в двух сетах справилась с Дианой Шнайдер, отомстив за Анастасию Соболеву
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.
Во втором раунде украинка в двух сетах справилась с «нейтральной» 12-й ракеткой мира Дианой Шнайдер за 1 час и 50 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Диана Шнайдер [11] – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 5:7
В первой партии Даяна уступала 0:4 с двумя брейками, но с камбеком сумела забрать сет.
Вообще Шнайдер уже в третьем матче подряд упускает убедительное преимущество. В четвертьфинале Рима Диана после выигранного первого сета проиграла во втором со счета 4:0, а затем отдала и матч, а в первом раунде Ролан Гаррос с 0:5 позволила украинке Анастасии Соболевой сделать 6:5.
Правда, Соболева не сумела одолеть Шнайдер – 6:7 (3:7), 2:6. Даяна отомстила за свою соотечественницу.
Ястремская взяла реванш у Шнайдер за поражение в 1/8 финала травяных соревнований в Бад-Хомбурге в прошлом году.
На старте РГ-2025 Даяна одолела Дестани Аяву. В третьем круге французского слэма Ястремская поборется против еще одной «нейтральной» россиянки Людмилы Самсоновой (WTA 18).
Ястремская в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй раз пробилась в 1/16 финала. В 2024 на этой стадии она уступила Коко Гауфф.
Ястремская стала третьей представительницей Украины в третьем раунде РГ-2025 после Элины Свитолиной и Юлии Стародубцевой.
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Я так розумію, Гойснер в боксі? Тоді він таки дійсно щось знає) Принаймні ключики до Даяни вміє підібрати як ніхто.
Доречі , сьогодні визначний день - наші тенісистки в такій кількості ще не проходили в третє коло на ВШ.
З Самсоновой повинно бути простіше, вона не грунтівниця. Юля здолала її в Мадриді, чим Даяна гірше?
Підсумки дня. Якщо винести наших за дужки, приємних несподіванок, на жаль, не сталося. Омонівка на Тайхманн витратила усього 80 хвилин (цікаво, скільки пішло б у Еліни), Радукану клієнтка Свьонтек. Остапка ледь не зганьбилася (з нею таке буває), вчасно оговталася. Ну й казка Бейлек добігла кінця, хоч після першого сета здавалося, що вона переможною ходою піде далі.
Тот пройдет любую Шнайдер!