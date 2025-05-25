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  4. Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 18:15 | Обновлено 25 мая 2025, 18:58
2129
21

Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025

Анастасия в двух сетах уступила Диане Шнайдер в первом раунде мейджора в Париже

25 мая 2025, 18:15 | Обновлено 25 мая 2025, 18:58
2129
21
Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде украинка уступила «нейтралке» Диане Шнайдер (WTA 11) за 1 час и 36 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Диана Шнайдер [11] – Анастасия Соболева (Украина) [Q] – 7:6 (7:3), 6:2

В первой партии Соболева уступала 0:5, но сумела вернуться в игру и взять шесть геймов подряд. К сожалению, подать на партию не получилось – Шнайдер сделала брейк в 12-м гейм и взяла тай-брейк.

На третьем брейк-поинте в 12-м гейме после виннера Шнайдер подвернула ногу и взяла медицинский тайм-аут. Было ощущение, что Диана снимется, но она все же продолжила матч.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2021 году Анастасия уступила Диане в четвертьфинале соревнований ITF W15 в Анталье.

Шнайдер во втором круге выйдет на корт против представительницы Украины Даяны Ястремской, которая в 1/64 финала прошла Дестани Аяву.

Соболева на РГ-2025 прошла квалификацию, переиграв Хэрриет Дарт, Жули Белгравер и Франческу Джонс. Для украинки это было дебютное выступления в основной сетке турнира Grand Slam.

Ранее во второй раунд из украинок пробились Элина Свитолина и Даяна Ястремская. 25 мая свой стартовый поединок в Париже также проведет Марта Костюк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 21
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Alehandro
На жаль... Прикро поступилася у першому сеті, а на другий вже не налаштувалася... але перший виступ на Мейджорі точно в актив занесла. Досвід, упевненість здобула. Далі точно буде краще.
А свиням найшвидших вильотів)
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+10
mevast
Виграти кваліфікацію це теж маленька перемога та набуття досвіду для Насті. Але поєдинок показав, що є над чим працювати.
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+9
Обсервер Влад
Ніби однолітки, але наскільки ж Соболева виглядає сирою порівняно з свининою... 
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Vitason
Перший сет,якби взяла, думаю гра була б другою, близько було,але ... багато треба ще пахати,щоб грати стабільно протягом матчу. Є відрізками хороший теніс,але є й провали...хочу звичайно й взяти й до уваги той факт,що Соболева провела вже чотири матчі ,тому свіжість теж дає про себе знати 
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+4
introvert
Очікувана втрата, жереб був безжальний до Насті. За нав`язану у першій партії боротьбу респект, але друга все розставила по своїх місцях.
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+4
Sashamar
Шість взятих поспіль геймів у представниці ТОП-20 залишаться в доробку. Ну й головне: дві гри на центральних кортах мейджора. Обов'язково забажається повторити. "Это тебе не мелочь по карманам тырить" , тобто дрібні ITF грати  .
Якщо Даяна просто збереться, вона свинину приготує.
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+2
Vlad Holl
Здається , що підвела фізика - не хватило сил в 4 -му матчі поспіль , а жаль. Гарне враження залишила - характер є , настрой на гру є , залишилося підтянути фізуху і внести потрібні корективи в гру. Успіхів тобі і удачі !
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+2
Андрій Заліщук
За 1 сет і прихований бублик свинособаці окремий респект, багато хто очікував, що Шнайдер катком пройде по Насті...не вийшло, це хороший дебют, потенціал грати на WTA турнірах є
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+2
Muskrat2
Я вам скажу, що ця свиня на три роки старша за паспортні дані, в юніорах воно виносило всіх і було втричі більша за всіх, як доярка в 13 років. Цей бабусин платочок відразу вибісив.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
З такою зарядженістю на боротьбу з більш високорейтинговими суперницями у Насті є велики шанси закріпитися в 2 сотні й найближчим часом обійти в рейтингу Снігур .Подяка їй за позитивні емоції від її гри на РГ.Бажаю перемог на наступних турнірах!Хай щастить!
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+1
Харьков
За первый сет Настя заставила харьковчан ею гордицца! На второй немного не хватило харьковского характера.
Но как говорицца первый блин комом, не следущих шлемах всё получицца! Желаю Соболевой стать круче соболенки!
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-8
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