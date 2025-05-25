Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде украинка уступила «нейтралке» Диане Шнайдер (WTA 11) за 1 час и 36 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Диана Шнайдер [11] – Анастасия Соболева (Украина) [Q] – 7:6 (7:3), 6:2

В первой партии Соболева уступала 0:5, но сумела вернуться в игру и взять шесть геймов подряд. К сожалению, подать на партию не получилось – Шнайдер сделала брейк в 12-м гейм и взяла тай-брейк.

На третьем брейк-поинте в 12-м гейме после виннера Шнайдер подвернула ногу и взяла медицинский тайм-аут. Было ощущение, что Диана снимется, но она все же продолжила матч.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2021 году Анастасия уступила Диане в четвертьфинале соревнований ITF W15 в Анталье.

Шнайдер во втором круге выйдет на корт против представительницы Украины Даяны Ястремской, которая в 1/64 финала прошла Дестани Аяву.

Соболева на РГ-2025 прошла квалификацию, переиграв Хэрриет Дарт, Жули Белгравер и Франческу Джонс. Для украинки это было дебютное выступления в основной сетке турнира Grand Slam.

Ранее во второй раунд из украинок пробились Элина Свитолина и Даяна Ястремская. 25 мая свой стартовый поединок в Париже также проведет Марта Костюк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер