Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано

Известный в прошлом украинский футболист, а сегодня тренер Руслан Ротань определился со своим будущим.

По информации источника «Футбол с вертолета», Ротань решил не продлевать контракт с «Александрией» и покинет клуб. Сегодня он достиг договоренности о соглашении с житомирским «Полесьем» – о чем завтра будет официально объявлено.

Отмечается, что тренерский штаб Руслана Ротаня в «Полесье» останется неизменным, в том числе старшим помощником будет все тот же Сергей Кравченко.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Ротань может возглавить «Металлист 1925».