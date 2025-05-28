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  4. Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 20:00 |
2003
7

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано

Тренер покинет «Александрию» и возглавит «Полесье»

28 мая 2025, 20:00 |
2003
7
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Известный в прошлом украинский футболист, а сегодня тренер Руслан Ротань определился со своим будущим.

По информации источника «Футбол с вертолета», Ротань решил не продлевать контракт с «Александрией» и покинет клуб. Сегодня он достиг договоренности о соглашении с житомирским «Полесьем» – о чем завтра будет официально объявлено.

Отмечается, что тренерский штаб Руслана Ротаня в «Полесье» останется неизменным, в том числе старшим помощником будет все тот же Сергей Кравченко.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Ротань может возглавить «Металлист 1925».

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу назначение тренера Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Комментарии 7
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Gargantua81
состав достаточно сбалансированный. 
им не хватает хорошего правого защитника и плеймейкера.
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+2
ivankondrat96
Щось мені міжсезоння в УПЛ все більше нагадує конкурс з дитсадочка та весіль з 90-х, коли грає музика і потім потрібно встигнути всістися на стілець. Так і тренери
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+1
Burevestnik
Олексашкам всьо? чи ще толк з них буде?
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0
AK.228
Ооо, ну шансы большие привести Житомир к чемпионству 
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0
serhiy
А херкавчани тут вже були розпітушилися,на место ,сєпарня ! ) 
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-2
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