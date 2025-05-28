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  4. Степанов не приедет. Известна заявка сборной Украины U-20 на матчи в июне
Сборная УКРАИНЫ
28 мая 2025, 10:33 |
488
0

Степанов не приедет. Известна заявка сборной Украины U-20 на матчи в июне

Подопечные Дмитрия Михайленко проведут два матча – против Марокко и США

28 мая 2025, 10:33 |
488
0
Степанов не приедет. Известна заявка сборной Украины U-20 на матчи в июне
УАФ. Дмитрий Михайленко

Сборная Украины U-20 проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату мира U-20, который состоится с 27 сентября по 19 октября в Чили.

6 июня подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Марокко U-20, а 10 июня «сине-желтые» встретятся с командой США U-19. Накануне была опубликована заявка футболистов, на которых рассчитывает наставник сборной Украины летом.

Стоит отметить присутствие в списке голкипера испанского «Реала» Ильи Волошина, а также полузащитника дортмундской «Боруссии» Даниила Кревсуна. Нападающий немецкого «Байера» Артем Степанов отказался играть за сборную.

Украина U-20 вышла на чемпионат мира, однако на этот момент еще не знает соперников по финальной части турнира. Жеребьевка запланирована на лето.

Заявка сборной Украины U-20 на товарищеские матчи в июне:

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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