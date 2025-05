Не сбавляют оборотов. Реал договорился о трансфере 22-летнего испанца

Защитник португальской «Бенфики» Альваро Каррерас договорился о сотрудничестве с мадридским «Реалом». Об этом сообщил авторитетный футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, лиссабонский клуб получит 50 млн евро за этот переход. 22-летний испанский защитник будет выступать в Мадриде в течении пяти лет – до 2030 гола.

Каррерас перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед», где играл на правах аренды. Позже португальский коллектив воспользовался опцией выкупа и осуществил полноценный трансфер всего за 7 млн евро.

В нынешнем сезоне Альваро провел 48 матчей во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

Стоит отметить, что мадридский «Реал» ранее официально объявил о переходе защитника Дина Хейсена, а также договорился о переходе с еще одним защитником Трентом Александер-Арнольдом.

