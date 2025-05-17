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Испания
17 мая 2025, 16:41 |
263
1

Не сбавляют оборотов. Реал договорился о трансфере 22-летнего испанца

Альваро Каррерас покинет португальскую «Бенфику» ради королевского клуба

17 мая 2025, 16:41 |
263
1
Не сбавляют оборотов. Реал договорился о трансфере 22-летнего испанца
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас

Защитник португальской «Бенфики» Альваро Каррерас договорился о сотрудничестве с мадридским «Реалом». Об этом сообщил авторитетный футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, лиссабонский клуб получит 50 млн евро за этот переход. 22-летний испанский защитник будет выступать в Мадриде в течении пяти лет – до 2030 гола.

Каррерас перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед», где играл на правах аренды. Позже португальский коллектив воспользовался опцией выкупа и осуществил полноценный трансфер всего за 7 млн евро.

В нынешнем сезоне Альваро провел 48 матчей во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

Стоит отметить, что мадридский «Реал» ранее официально объявил о переходе защитника Дина Хейсена, а также договорился о переходе с еще одним защитником Трентом Александер-Арнольдом.

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Николо Скира чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Реал Мадрид Альваро Фернандес Каррерас трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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Комментарии 1
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Gargantua81
Трент и Каррерас на флангах, Рюдигер и Хейсен в центре.
Ничего так. А там еще и Милитао выздоровеет. 
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