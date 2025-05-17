Не сбавляют оборотов. Реал договорился о трансфере 22-летнего испанца
Альваро Каррерас покинет португальскую «Бенфику» ради королевского клуба
Защитник португальской «Бенфики» Альваро Каррерас договорился о сотрудничестве с мадридским «Реалом». Об этом сообщил авторитетный футбольный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, лиссабонский клуб получит 50 млн евро за этот переход. 22-летний испанский защитник будет выступать в Мадриде в течении пяти лет – до 2030 гола.
Каррерас перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед», где играл на правах аренды. Позже португальский коллектив воспользовался опцией выкупа и осуществил полноценный трансфер всего за 7 млн евро.
В нынешнем сезоне Альваро провел 48 матчей во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 28 млн евро.
Стоит отметить, что мадридский «Реал» ранее официально объявил о переходе защитника Дина Хейсена, а также договорился о переходе с еще одним защитником Трентом Александер-Арнольдом.
Álvaro #Carreras is getting closer to #RealMadrid from #Benfica for €50M. Ready a contract until 2030. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2025
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